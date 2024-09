Brugse geluksbrenger? Club krijgt tegen Dortmund Bosnische ref die ook floot bij stuntzege 2 jaar geleden

Bosnische geluksref?

Club Brugge zal woensdag een oude bekende aan het scheidsrechtersfluitje zien: de Bosniër Irfan Peljto.



De 40-jarige ref leidde 2 jaar geleden Club Brugge-Bayer Leverkusen in goede banen. Blauw-zwart toverde toen een eerste stunt uit zijn hoed in de Champions League door met 1-0 te winnen tegen de Duitsers.



Peljto heeft al een handvol wedstrijden van Belgische clubs in Europa gefloten en was ook al 2 keer scheidsrechter bij interlands van de Rode Duivels.



Benieuwd of de Bosniër Club Brugge woensdag opnieuw geluk brengt.