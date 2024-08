Slap verdedigend Union wringt zich in moeilijke uitgangspositie na 3-1-nederlaag in Praag

EINDE: Slavia Praag 3-1 Union

Union had in deze heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League al uitgeteld kunnen zijn. Maar een own goal van een Praagse verdediger diep in de tweede helft kwam als een godsgeschenk. Want ervoor zag de Belgische vicekampioen sterretjes. Twee kopbalgoals van Chory in de eerste helft, bezorgden Union al een stevige mokerslag. De echte uppercut kwam er toen Moris in de tweede helft slecht begon uit te voetballen en het derde tegendoelpunt in cadeauverpakking aan de Tsjechen gaf. 3-1. Union krijgt nog een minikans, maar laat ons eerlijk zijn: de Champions League-groepsfase lijkt bijzonder ver weg.