Osimhen wist flits van Lewandowski uit in voorzichtige clash tussen Napoli en Barcelona

Alles te bepalen in de terugmatch. Napoli en Barcelona zien hun voorzichtige aanpak resulteren in een billijk gelijkspel. De Catalanen domineerden de eerste helft zonder zich te belonen. Daar zorgde een flits van Pedri en Lewandowski op het uur wel voor. Het signaal voor Osimhen om zich te laten gelden met de 1-1 na het betere beukwerk.

"We moeten rekening houden dat er nog een terugmatch is in Barcelona."

Van de persconferentie kon iemand die tussen de lijnen las al afleiden dat Xavi geen gekkigheden wilde zien van zijn Barcelona in Napels.



De behoudende opstelling met 5 verdedigers zette die stelling ook kracht bij. Niet dat Napoli - dat niet kon rekenen op Ngonge (blessure) en Dendocker (niet op Europese lijst) - uitpuilde van vertrouwen na de trainerswissel eerder deze week.



Barça voelde al snel dat het baas was in Zuid-Italië en versierde de beste kansen in tien wervelende minuten. Meret ging knap plat op een kans van Lewandowski, ook schoten van kindster Yamal en ervaren rot Gundogan werden geweerd.



Bij de tweede grote mogelijkheid van de Poolse spits, moest de doelman zich wel gewonnen geven. Robert Lewandowski draaide, zocht ruimte en vuurde een kogel af naar de benedenhoek. Goed voor de verdiende voorsprong in een overigens voorzichtige partij.