BEKIJK: Yorbe Vertessen maakt eerste Champions League-doelpunt in draw tegen Arsenal

In Sevilla kreeg hij een halve goal niet achter zijn naam, tegen Arsenal is het wél raak. Yorbe Vertessen scoorde dinsdag zijn eerste doelpunt in de Champions League. Met een knappe plaatsbal zorgde hij voor de 1-1. PSV en Arsenal trekken samen naar de 1/8e finales.

In PSV - Arsenal stond er niet heel veel meer op het spel.



Beide ploegen kwamen dan ook met veredelde B-elftallen aan de aftrap. Wel fijn: met Trossard, Bakayoko en Vertessen begonnen er drie Belgen aan het duel.



Vooral Bakayoko zou zich laten opmerken met zijn flitsende dribbels, maar het was Vertessen die zich beslissend toonde.



Met een uitstekende plaatsbal wiste Vertessen de openinsgtreffer van Nketiah uit. Zijn eerste doelpunt in de Champions League, nadat de aanvaller eerder een halve goal niet toegekend tegen Sevilla.



PSV - dat vooral in het eerste uur domineerde - ontsnapte in het slot wel nog aan een nederlaag toen Trossard dé kans op de winnende treffer kreeg.



De eindbalans in poule B: Arsenal is groepswinnaar, PSV mag mee naar de 1/8e finales en Lens moet vrede nemen met een ticket voor de Europa League.