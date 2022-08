Maccabi Haifa naar CL-groepsfase dankzij blunderende keeper en owngoal in 90e minuut

Maccabi Haifa had de heenmatch tegen Rode Ster Belgrado gewonnen, maar in de typische Servische heksenketel voelde de thuisploeg zich zeker genoeg om het nog recht te zetten. En dat geschiedde ook: 2-0 leek de ruststand te worden.



Maar dan kantelde het: Maccabi Haifa kreeg een penalty, die eerst gered werd door doelman Borjan (die met Canada tegen België zal spelen op het WK), maar in de uitloper van die fase droop de bruine zeep plots van zijn handschoenen op een schijnbaar ongevaarlijk afstandsschot van Sundgren.

Die 2-1 bleef de hele 2e helft op het bord en dus waren verlengingen in aantocht. Maar opnieuw ging het voor Rode Ster Belgrado mis in de slotfase. Een vrijschop werd door verdediger Pavkov in eigen doel afgeketst.



Een dramatische avond voor de Serviërs, maar een memorabele prestatie voor de Israëliërs.