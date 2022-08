Rangers telt na Union ook PSV uit en mag zich opmaken voor de Champions League

Na het 2-2-gelijkspel in Glasgow was de opdracht voor PSV duidelijk: winst in Eindhoven zou een ticket voor de groepsfase van het kampioenenbal betekenen.



Maar veel haast leek de thuisploeg niet te hebben. PSV kwam flets voor de dag en Rangers was de betere ploeg in het wedstrijdbegin. Pas met de rust in zicht werden de Eindhovenaren wakker, De Jong en Gakpo morsten met de kansen.



De opflakkering aan het einde van de 1e helft was maar van korte duur, want na de koffie namen de bezoekers het commando opnieuw over. Een bal tegen de lat van Lawrence was al een 1e waarschuwing en enkele minuten later was het prijs. Colak strafte geklungel in de opbouw bij PSV genadeloos af.



De thuisploeg had nog een halfuur om die scheve situatie recht te trekken en probeerde een slotoffensief in te zetten. Dat leverde wel enkele schuchtere kansen op, maar Rangers echt in de problemen brengen zat er niet meer in.

Het ticket voor de Champions League is dus voor Rangers, dat in de vorige ronde nog Union uitgeschakeld had. Voor PSV is er het vangnet van de Europa League.