Real wint ook return tegen Liverpool dankzij treffer Benzema én sterke partij Courtois

Real Madrid - Liverpool in een notendop:

Alisson en Courtois houden de 0 op het scorebord

De onwaarschijnlijke ommekeer in de Champions League-finale van 2005 tegen Milan en de historische remontada tegen Barcelona in de halve finales vier jaar geleden. Liverpool zorgde al eerder voor straffe comebacks op het kampioenenbal en hoopte op een nieuwe stunt na de 2-5-thuisnederlaag tegen Real Madrid.



Op Anfield eisten Courtois en Alisson de aandacht op met elk een flater, in Bernabéu speelden ze zich in de kijker met enkele knappe reddingen in de eerste helft. Courtois hield Nunez met een beenveeg van een vroege goal, Alisson pakte uit met een miraculeuze reflex toen Vinicius van dichtbij kon besluiten.



De Braziliaanse doelman hield Liverpool halfweg de eerste helft nogmaals overeind. Met zijn vingertoppen kon hij een verre knal van Camavinga nog net tegen de lat duwen. Even later zag hij een afstandsschot van Modric rakelings over diezelfde lat zoeven.



Real nam dan wat gas terug en zo kon Liverpool in de wedstrijd komen. Opnieuw was het Nunez die Courtois het vuur aan de schenen legde met een plaatsbal, maar de Rode Duivel had een prima redding paraat. Ook Gakpo beet ondanks een goed schot zijn tanden stuk op Courtois.