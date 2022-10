Afgang voor Juventus in Israël, de Oude Dame is doodziek

Sinds 2014 heeft Juventus 8 keer op een rij de groepsfase van de Champions League, nu ziet het ernaar uit dat aan die reeks een einde komt.



Juventus had, na nederlagen tegen PSG en Benfica, de "terugronde" van de groepsfase in een hogere versnelling moeten inzetten, maar het tegendeel was waar.



Niet Vlahovic, Di Maria, Rabiot of Milik werd de ster van de avond, wel de 29-jarige Omar Atzili. Aan de overkant deed ook doelman Josh Cohen meer dan zijn duit in het zakje.



Juventus blijft zo na 4 speeldagen op 3 punten staan en heeft in de laatste 2 matchen, tegen PSG en Benfica, een 6 op 6 nodig om door te stoten. Tot overmaat van ramp viel ook Di Maria nog uit met een blessure aan zijn bil. Ook bij Argentinië houden ze op 1,5 maand van het WK hun hart vast.