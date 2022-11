Thorgan Hazard maakt zijn eerste van het seizoen voor Dortmund

Thorgan Hazard had dit seizoen nog niet raak geschoten. Dat veranderde toen ploegmaat Passlack oprukte. Hazard nam de bal aan in het strafschopgebied en schoot binnen voor Dortmund.

Net voor de rust zetten de bezoekers de 1-1-eindstand op het bord. Haraldsson mikte de bal in de verste hoek.

In een poule met Manchester City had Dortmund zich al verzekerd van de 2e plaats en Champions League-voetbal na de winter. Sevilla stapt weer over naar de Europa League, Kopenhagen is uitgeschakeld.