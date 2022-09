Dortmund klopt Thorup op kampioenenbal, T.Hazard valt geblesseerd uit

81.000 mensen kwamen Dortmund aanvuren tegen Kopenhagen. Het was genieten, ook voor de twee Belgen in de basis: Meunier en Thorgan Hazard. Maar voor die laatste was het van korte duur. Na 23 minuten op het veld moest hij geblesseerd vervangen worden.

Toen stond de 0-0 nog op het bord en daar mocht de thuisploeg het doelhout voor bedanken. Na luttele seconden pegelde Zeca al een bal tegen het kader voor de bezoekers. Maar daarna nam Dortmund de match geleidelijk aan in handen en kapitein Reus zorgde voor de verlossing na het halfuur.

Reyna, de vervanger van Hazard, zorgde ook voor de koffie nog voor de assist bij de 2-0 van Guerreiro. Na de pauze was hij opnieuw de aangever, dit keer voor Jude Bellingham.

In het slot was er nog een eerredder voor Kopenhagen, maar de goal van Rasmus Falk Jensen werd afgekeurd voor buitenspel.