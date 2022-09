Scorende Alexis Saelemaekers helpt AC Milan aan puntendeling in Salzburg

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Einde. Milan en Salzburg moeten vrede nemen met een puntendeling. Saelemaekers veegde kort voor de rust de openingsgoal van Okafor uit. Meteen na de rust liet Fernando dé kans liggen om Salzburg weer op voorsprong te brengen. Na een flauwe tweede helft zat het venijn bijna in de staart voor thuisploeg. In de extra tijd strandde een afgeweken schot van Leão nog op de paal. . Einde Milan en Salzburg moeten vrede nemen met een puntendeling. Saelemaekers veegde kort voor de rust de openingsgoal van Okafor uit. Meteen na de rust liet Fernando dé kans liggen om Salzburg weer op voorsprong te brengen. Na een flauwe tweede helft zat het venijn bijna in de staart voor thuisploeg. In de extra tijd strandde een afgeweken schot van Leão nog op de paal.

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+5' Leão op de paal. Bijna nog een koude douche voor Salzburg! Een afstandsschot van Leão wijkt af en belandt zo tegen de verste paal. De thuisploeg ontsnapt, pech voor Milan. . tweede helft, minuut 95. shot on goalpost Leão op de paal Bijna nog een koude douche voor Salzburg! Een afstandsschot van Leão wijkt af en belandt zo tegen de verste paal. De thuisploeg ontsnapt, pech voor Milan.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij Red Bull Salzburg, Chukwubuike Adamu erin, Noah Okafor eruit wissel substitution out Noah Okafor substitution in Chukwubuike Adamu

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Geel voor Origi. Origi deelt nog een onnodige duw uit aan Pavlovic. Het komt de Rode Duivel op geel te staan. . Geel voor Origi Origi deelt nog een onnodige duw uit aan Pavlovic. Het komt de Rode Duivel op geel te staan.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. 4 minuten extra. Milan krijgt nog 4 extra minuten om alsnog de volle buit te pakken en dwingt zowaar nog eens een kans af. Origi kan van dichtbij uithalen op een lage voorzet van Hernandez, maar wordt te veel gehinderd en raakt de bal niet vol. Köhn gaat goed plat. . 4 minuten extra Milan krijgt nog 4 extra minuten om alsnog de volle buit te pakken en dwingt zowaar nog eens een kans af. Origi kan van dichtbij uithalen op een lage voorzet van Hernandez, maar wordt te veel gehinderd en raakt de bal niet vol. Köhn gaat goed plat.

clock 90+2' Gele kaart voor Divock Origi van AC Milan tijdens tweede helft, minuut 92 yellow card Divock Origi AC Milan

clock 89' tweede helft, minuut 89. Geel voor Diaz. Diaz loopt nog tegen geel aan voor een overtreding op Gourna-Douath. Die moest eerder ook al een geel karton incasseren. . Geel voor Diaz Diaz loopt nog tegen geel aan voor een overtreding op Gourna-Douath. Die moest eerder ook al een geel karton incasseren.

clock 89' Gele kaart voor Brahim Díaz van AC Milan tijdens tweede helft, minuut 89 yellow card Brahim Díaz AC Milan

clock 88' tweede helft, minuut 88. Sesko mikt naast. Sesko waagt zijn kans met een verre knal vanaf het halve maantje. Geen onaardige poging, maar toch nog een eind naast. . Sesko mikt naast Sesko waagt zijn kans met een verre knal vanaf het halve maantje. Geen onaardige poging, maar toch nog een eind naast.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Diaz kan assist Origi niet afronden. Origi kan zich even in de kijker spelen met een knappe actie. Hij steekt de bal slim door naar Diaz, maar doelman Köhn is net iets sneller op de bal dan de invaller. Eindelijk nog eens wat dreiging. . Diaz kan assist Origi niet afronden Origi kan zich even in de kijker spelen met een knappe actie. Hij steekt de bal slim door naar Diaz, maar doelman Köhn is net iets sneller op de bal dan de invaller. Eindelijk nog eens wat dreiging.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Magere tweede helft. De tweede helft is een mager beestje en daar zitten alle wissels en spelonderbrekingen ook voor iets tussen. Nemen beide ploegen vrede met een puntendeling of krijgen we nog wat te zien in de slotfase? . Magere tweede helft De tweede helft is een mager beestje en daar zitten alle wissels en spelonderbrekingen ook voor iets tussen. Nemen beide ploegen vrede met een puntendeling of krijgen we nog wat te zien in de slotfase?

clock 81' tweede helft, minuut 81. Ook Saelemaekers naar de kant. Na De Ketelaere wordt nu ook Saelemaekers naar de kant gehaald bij Milan. Hij wordt vervangen door Messias. Kan die nog een wonder verrichten voor de bezoekers? . Ook Saelemaekers naar de kant Na De Ketelaere wordt nu ook Saelemaekers naar de kant gehaald bij Milan. Hij wordt vervangen door Messias. Kan die nog een wonder verrichten voor de bezoekers?

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij AC Milan, Junior Messias erin, Alexis Saelemaekers eruit wissel substitution out Alexis Saelemaekers substitution in Junior Messias

clock 73' Weer een assist erbij voor Leão, maar echt schitteren deed de Portugees vanavond nog niet. tweede helft, minuut 73. Weer een assist erbij voor Leão, maar echt schitteren deed de Portugees vanavond nog niet.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Einde wedstrijd voor De Ketelaere. Voor de Ketelaere zit zijn eerste CL-wedstrijd in Milan-shirt erop. Geen onvergetelijke wedstrijd, al had hij wel een voet in de gelijkmaker. Diaz is zijn vervanger. . Einde wedstrijd voor De Ketelaere Voor de Ketelaere zit zijn eerste CL-wedstrijd in Milan-shirt erop. Geen onvergetelijke wedstrijd, al had hij wel een voet in de gelijkmaker. Diaz is zijn vervanger.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij AC Milan, Brahim Díaz erin, Charles De Ketelaere eruit wissel substitution out Charles De Ketelaere substitution in Brahim Díaz

clock 68' tweede helft, minuut 68. Geel voor Gourna-Douath. Gourna-Douath staat nog maar net op het veld of hij pakte al uit met een stevige overtreding op Hernandez. Het komt de invaller meteen op geel te staan. . Geel voor Gourna-Douath Gourna-Douath staat nog maar net op het veld of hij pakte al uit met een stevige overtreding op Hernandez. Het komt de invaller meteen op geel te staan.

clock 68' Gele kaart voor Lucas Gourna-Douath van Red Bull Salzburg tijdens tweede helft, minuut 68 yellow card Lucas Gourna-Douath Red Bull Salzburg