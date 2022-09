Matig Chelsea loopt meteen een blauwtje tegen Dinamo Zagreb

Chelsea probeerde aanvankelijk wel zijn wil op te leggen in Zagreb, maar was voorin - met nieuwkomer Aubameyang in de basis - onmondig.

Op het kwartier was Orsic - altijd een gesel voor Engelse clubs - aan de overkant de beul met dienst bij de eerste Kroatische aanval.

De Chelsea-verdediging werd in zijn hemd gezet, Orsic maakte de counter fraai af.

De bezoekers probeerden het tij nog te keren, maar ontsnapten ook aan de 2-0 na een bal tegen de lat.

Zelf troffen ze nog de paal, maar de 1-0 werd niet meer uitgewist tegen de gedisciplineerde thuisploeg.