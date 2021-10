Piqué loodst Barcelona naar eerste driepunter in Champions League

tweede helft, minuut 76. Agüero to the rescue. Sergio Agüero mag de ban breken bij Barcelona. De laatste minuten komt Dinamo Kiev meer en meer aan voetballen toe. Kan de Argentijnse spits de definitieve doodsteek geven aan Kiev? .

tweede helft, minuut 60. Het tempo van de wedstrijd gaat zienderogen naar omlaag. Barcelona probeert Dinamo Kiev zo gestaag in slaap te wiegen. Voorlopig slaagt het in die opzet: de ploeg uit Oekraïne voetbalde nog geen kans bij elkaar in de 2e helft. .

tweede helft, minuut 55. Fati wil het te mooi doen. Daar komt Boestsjan, de doelman van Dinamo Kiev, goed weg. Onder druk van een aanstormende Ansu Fati levert hij de bal in bij Depay. De Nederlander speelt de bal meteen terug naar Fati, maar die waant zich even in het circus. In plaats van de bal simpel af te leggen of te trappen, begint hij te jongleren. Hij brengt zichzelf zo in de problemen en besluit dan maar -met een halve omhaal - naast het doel. .