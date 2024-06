Roemenië schiet zich vanaf penaltystip naar groepswinst én doet ook Slovakije plezier met gelijkspel

Nog maar voor de tweede keer in de voetbalgeschiedenis eindigen vier landen in dezelfde poule op een groot toernooi op evenveel punten. Het gebeurde eerst in 1994, toen Mexico, Ierland, Italië en Noorwegen ook allemaal vier punten pakten.

Bij 1-0 is Roemenië virtueel uitgeschakeld, maar dan versiert Hagi een betwistbare strafschop. Marin zet die overtuigend om, en daarna wordt er niet meer gescoord. Met een gelijkspel is iedereen in Frankfurt tevreden.

Alleen maar lachende gezichten in Frankfurt, want zowel Slovakije als Roemenië bereikten met de kwalificatie voor de achtste finales hun doel. De Roemenen overtroffen met groepswinst zelfs hun stoutste dromen.

Vooraf wisten beide landen dat ze aan een gelijkspel genoeg hadden, maar op een akkoordje gooiden ze het niet. Na wat holderdebolder voetbal in het begin trok Slovakije het laken naar zich toe. Duda kopte een voorzet van Pekarik listig overhoeks binnen.

Roemenië was van slag en had een vleugje magie nodig. Hagi, zoon van zijn vader, versierde met de hulp van de VAR een betwistbare strafschop. Marin joeg die onhoudbaar in de bovenhoek. Met die 1-1 gingen we ook rusten.

Marin en Dragus vuurden na de pauze in één en dezelfde minuut twee raketten af, en in de stromende regen kwamen ook de Slovaken opzetten. Strelec zag zijn schuiver stranden op het been van Nita en een plaatsbal van Haraslin scheerde de buitenkant van de paal.

Toen de regen stopte, droogden ook de kansen op. Risico's werden gemeden en met een voor iedereen gunstige 1-1 kabbelde de wedstrijd naar het eindsignaal.