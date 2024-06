Oostenrijk telt het Polen van Lewandowski zo goed als uit met overtuigende zege

Een ingeving van een topspeler. De manier waarop Arnautovic over de bal stapt op een pass van Prass en zo de Poolse defensie verrast, is pure klasse. Baumgartner krijgt zo de vrijheid om uit te halen en brengt Oostenrijk met een knap schot op een 2-1-voorsprong.

Christoph Baumgartner was de uitblinker bij Oostenrijk. De Polen konden de middenvelder maar niet aan banden leggen, hij was de aanstoker van de meeste gevaarlijke acties en zorgde zelf voor het bepalende moment met een puike afwerking. Hij is nu ook de eerste speler die op twee EK's kon scoren voor Oostenrijk.

Opvallend

Oostenrijk heeft in zijn laatste 18 wedstrijden slechts 2 keer verloren. Eén van die nederlagen moest het afgelopen maandag incasseren tegen Frankrijk. De andere nederlaag leed Oostenrijk in oktober vorig jaar in Wenen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels.