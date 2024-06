LIVESTREAM: Denemarken ontsnapt aan owngoal tegen Servië, ook tweede helft kan nog niet bekoren

Denemarken heeft lot in eigen handen

Voor Denemarken is de opdracht duidelijk: een gelijkspel volstaat om door te stoten naar de 1/8e finales. Afhankelijk van het resultaat in Engeland-Slovenië stoot het dan als tweede rechtstreeks door of als één van de beste derdes.



Met winst is Denemarken altijd zeker van een top twee-notering in de poule. Ook een gelijkspel kan daarvoor volstaan, maar dan moet Slovenië in de andere groepswedstrijd wel verliezen tegen Engeland.





Servië heeft zijn lot niet meer in eigen handen. Om zich als tweede rechtstreeks te plaatsen voor de 1/8e finales moet het vanavond zelf winnen en hopen dat Slovenië dat niet doet tegen Engeland.