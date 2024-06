Ondanks symbolisch doelpunt van Christian Eriksen speelt Denemarken kostbare punten kwijt tegen Slovenië

Denemarken: Europees kampioen 1992 zonder zich te kwalificeren

Voor Denemarken is het de 10e EK-deelname met af en toe een succesvolle editie. 32 jaar geleden won Denemarken het EK in Zweden nadat het er eigenlijk zelfs niet voor gekwalificeerd was. Joegoslavië was de eerste in de kwalificatiegroep, maar door de burgeroorlog die er woedde was een EK niet mogelijk voor dat land. Denemarken palmde het plaatsjemet succes in. In de finale versloeg het Duitsland met 2-0.





In de vorige editie beleefden de Denen een rollercoaster aan emoties. In de openingswedstrijd was er de hartstilstand van Eriksen, een bijzonder emotioneel moment. Hoewel de Denen dan twee keer verloren in de groepsfase (met België erbij), haalden ze er toch kracht uit en schopten het zelfs tot in de halve finale. Na verlengingen tegen Engeland in Wembley werd dat hun eindstation. Denemarken is de enige ploeg die de halve finales bereikte met 2 verloren groepswedstrijden.





Op het vorige WK werden de Denen in de groepsfase uitgeschakeld. In de voorbereiding werd er gewonnen tegen Zweden (2-1) en tegen Noorwegen (3-1).