Weer een dreun voor Kroatië: strijdvaardig Albanië vindt in 95e minuut nog een gelijkmaker

Kroatië blijft op de sukkel tijdens het EK. De schaduwfavoriet keerde tegen Albanië eerst nog een scheve situatie helemaal om, maar incasseerde in minuut 95 nog een dure gelijkmaker. 1 op 6 voor Modric en co. - straks is het van moeten in de laatste groepsmatch tegen Italië.

Net als in de opener tegen Italië trof Albanië ook in zijn tweede groepswedstrijd al vroeg raak. Dit keer niet na amper 23 seconden, wel na 10 minuten. Laçi liep perfect in op een voorzet van Asani en mocht ongehinderd inkoppen. Livakovic grabbelde naar de bal, de slappe start van Kroatië werd meteen afgestraft. Na de nederlaag in de opener tegen Spanje konden de Kroaten zich geen nieuwe uitschuiver permitteren, maar Modric en co kregen de motor niet op gang. Aarzelend spel, aan wandeltempo, zonder creatieve impulsen. Albanië bleef zonder veel moeite overeind. Meer zelfs, op het halfuur stond het bijna 0-2. Na balverlies van Modric schakelde Albanië snel om en alleen voor Livakovic kreeg Asllani een reuzenkans, maar hij mikte ze op de doelman. Kroatië straalde wanhoop uit en kort voor de rust moest Livakovic nog eens ingrijpen op een kopbal van Manaj.

Niet één schot op doel voor Kroatië in de eerste helft en dus gooide Zlatko Dalic met Sucic en Pasalic twee frisse krachten in de strijd voor de tweede helft. Sucic dwong Strakosha meteen tot een redding en ook Pasalic was gevaarlijk met een kopbal.



De toon leek gezet, maar Albanië echt bij de keel grijpen lukte de Kroaten niet. Doelpogingen waren er wel, de huizenhoge kansen bleven evenwel uit. Maar een kwartier voor het einde kwam alles uit het niks in een stroomversnelling voor de Kroaten.



Kramaric kon plots uithalen in de zestien en mikte de gelijkmaker door de benen van Hysaj voorbij Strakosha. Amper twee minuten later hadden de Kroaten het tij helemaal gekeerd. Een schot van Sucic werd nog afgeblokt, maar de bal belandde in de kluts via Gjasula toch in doel: 2-1.



Albanië leek rijp voor de sloop, maar pakte in een knotsgekke slotfase alsnog een verdiend punt. Uitgerekend Gjasula, de man van de ongelukkige owngoal, zorgde in de extra tijd nog voor de gelijkmaker. Kroatië blijft zo met 1 op 6 achter, Albanië heeft na twee matchen onverhoopt al 4 punten.