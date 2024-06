LIVESTREAM: Italië trekt scheve situatie snel recht na vroege openingsgoal van Albanië

Bijna twee toernooien op rij gemist

Italië miste het WK in Qatar en bijna grepen de Italianen als titelverdedigers ook naast het EK. In Groep C werd Engeland overtuigend groepswinnaar en moest Italië knokken voor de tweede plek. Pas op de slotspeeldag van de EK-kwalificatie kon een nationale ramp op de valreep vermeden worden.



In de wedstrijd tegen Oekraïne ontsnapte Italië in de allerlaatste minuut aan een penalty. Het bleef 0-0 en zo eindigden Italië en Oekraïne met evenveel punten, maar Italië had een beter resultaat in de onderlinge duels en pakte het EK-ticket. Oekraïne plaatste zich nadien nog via de play-offs en zit nu in de poule van België.