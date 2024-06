Füllkrug doet het opnieuw! Met buffelstoot in 93e minuut redt hij ultiem nog Duitse groepswinst tegen Zwitserland

zo 23 juni 2024 22:55

Zwitserland einde 1 - 1 Duitsland 25' - Geel - Dan Ndoye 28' - Doelpunt - Dan Ndoye (1 - 0) 38' - Geel - Jonathan Tah 61' - Verv. Jonathan Tah door Nico Schlotterbeck 62' - Verv. Maximilian Mittelstädt door David Raum 65' - Verv. Fabian Rieder door Ruben Vargas 65' - Verv. Breel Embolo door Kwadwo Duah 65' - Verv. Dan Ndoye door Zeki Amdouni 65' - Verv. Robert Andrich door Maximilian Beier 67' - Geel - Granit Xhaka 76' - Verv. Florian Wirtz door Leroy Sané 76' - Verv. Jamal Musiala door Niclas Füllkrug 81' - Geel - Silvan Widmer 90+2' - Doelpunt - Niclas Füllkrug (1 - 1) time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 28' Dan Ndoye 28' Dan Ndoye 1 - 0 90+2' Niclas Füllkrug 1 - 1 Niclas Füllkrug 90+2'

En op het einde ... Jawel, het is Duitsland dan toch gelukt. Na een non-prestatie tegen Zwitserland dreigde het thuisland alsnog de groepswinst kwijt te spelen, maar in de 93e minuut was cultspits Niclas Füllkrug opnieuw de redder met dienst. Met een rake kopbal zorgde hij alsnog voor de gelijkmaker en de koppositie in groep A: 1-1.

12 video's

Zwitserland - Duitsland in een notendop: Sleutelmoment Zwitserland komt in de slotfase tot twee keer toe dicht bij de beslissende 2-0. Omdat Vargas net te snel vertrekt op een pass van Amdouni wordt zijn treffer terecht afgekeurd voor buitenspel en enkele minuten later houdt Neuer Xhaka van een treffer. De koude douche voor de Zwitsers volgt in de extra tijd. Man van de match Niclas Füllkrug toonde nog maar eens zijn torinstinct. Amper een kwartier voor het einde werd hij in de strijd gedropt, maar meer had hij niet nodig om het verschil te maken. Dankzij zijn treffer in de extra tijd gaat Duitsland op de valreep als groepswinnaar naar de 1/8e finales. Opvallend Duitsland sluit de groepsfase af met acht goals. Het is geleden van het WK in 2006, ook al in Duitsland, dat het nog zo vaak raak trof in drie groepswedstrijden. Een EK-record is het niet. Dat staat met 9 goals nog steeds op naam van Frankrijk (1984) en Nederland (2008).

Ndoye legt kwetsbaarheid Duitsland bloot

Met 6 op 6 had Duitsland zijn ticket voor de 1/8e finales al veroverd en behoudens een Schots mirakel gekruid met veel goals was ook Zwitserland al zeker van de volgende ronde. Wat stond er dan wel nog op het spel in Frankfurt? De groepswinst.



Duitsland claimde al vroeg tevergeefs een penalty na een duel tussen Schär en Havertz en enkele minuten later was scheidsrechter Orsato de Duitsers opnieuw niet gunstig gezind. Sommer liet zich verrassen op een verre trap van Andrich, maar de goal werd afgekeurd voor een voorafgaande overtreding van Musiala op Aebischer.



In een kansarme eerste helft met veel balbezit voor Duitsland sloeg Zwitserland op het halfuur plots genadeloos toe. Op een uitstekende voorzet van Freuler troefde Ndoye Tah af, in één tijd werkte hij zijn eerste voor La Nati in doel.



Meteen daarna maakte de aanvaller van Bologna er bijna 2-0 van. Op een uitstekende diepe pass was hij Rüdiger te snel af, maar zijn gekruist schot ging rakelings voorlangs. Duitsland kon daar behalve balbezit bitter weinig tegenoverstellen.



Füllkrug bevrijdt Duitsland in de extra tijd

Geen Sturm und Drang van Duitsland bij de start van de tweede helft. Na een schitterende doorsteekpass van Wirtz moest Sommer wel aan de bak op een knal van Musiala, die voorts nooit echt zijn stempel op de wedstrijd kon drukken.



Hoewel Duitsland de druk zachtjes opvoerde, bleef Zwitserland zonder veel moeite overeind. Pas twintig minuten voor het einde werd het even warm toen Kimmich van dichtbij nog net afgeblokt werd. Widmer smoorde de herneming van Beier in de kiem. Foutief oordeelden ze bij Duitsland, niks aan de hand zeiden Orsato en de VAR.



In de slotfase ontsnapte Duitsland tot twee keer toe aan de doodsteek. Een treffer van Vargas werd terecht afgekeurd voor buitenspel, terwijl Neuer een uitstekende redding nodig had op een verre knal van Xhaka. Tussendoor landde aan de overkant een poging van Havertz op de lat.



Zwitserland leek op weg naar een prestigieuze zege tegen de grote buur én de groepswinst, maar in de extra tijd glipte dat alles nog door de vingers. De invallers deden het voor Duitsland. Raum vond het hoofd van Füllkrug en die kopte Duitsland op de valreep naar groepswinst.