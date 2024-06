Zwitserland bibbert in tweede helft, maar boekt wel belangrijke zege tegen Hongarije

Michel Aebischer was dé uitblinker in de eerste helft met een assist en een goal, maar over de hele wedstrijd gezien steekt Granit Xhaka er bovenuit. Hij was de drijvende kracht bij Zwitserland op het middenveld en lag vaak aan de basis van dreigende acties.

Weinig beterschap bij de Hongaren na de rust. De Zwitsers gingen gewoon door op hun elan. Gulacsi moest meteen aan de bak op schoten van Duah en Vargas. Misschien ging het té makkelijk voor de Zwitsers, want gaandeweg raakten ze de controle wel kwijt en Hongarije knokte zich in de match.



Op het uur ontsnapte Zwitserland toen Varga een grote kans op de aansluitingstreffer liet liggen, maar het bleek slechts uitstel. Enkele minuten later was het op aangeven van Szoboszlai wél raak. Varga legde uitgerekend uitblinker Aebischer in de luren en kopte van dichtbij binnen.



Hongarije was plots onherkenbaar tegenover de slappe ploeg vóór de rust. Toch bleven de kansen voor Zwitserland. Een afgeweken schot van Ndoye ging nipt over, een kopbal van Schär nipt naast en op een corner had Gulacsi handen en voeten nodig om een goal te voorkomen.



Zo bleef het tot in de extra tijd spannend, maar Hongarije deed zichzelf uiteindelijk de das om. Een verre uittrap van Sommer werd bijzonder slecht verwerkt en na een knappe borstcontrole tikte invaller Embolo de derde Zwitserse goal over Gulacsi in doel.



Zwitserland komt op de tweede plek in Groep A, met evenveel punten als Duitsland. Schotland en Hongarije staan meteen onder druk op de volgende speeldag.