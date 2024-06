Schotland is ambitieus voor openingsmatch tegen Duitsland: "Willen legendarisch team worden"

Schotse droom

Schotland is er nog maar voor de 4e keer bij op een EK. De voorbije 3 keren was de groepsfase telkens het eindstation.



De droom om de groepsfase nu wel te overleven leeft in de spelersgroep. "We willen deze keer competitief zijn", zegt aanvoerder Andy Robertson.



"Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat we in de lange rij van teams blijven staan die de groepsfase nog nooit overleefd hebben."



Maar Robertson wil met Schotland geschiedenis schrijven. "We willen die legendarische ploeg worden die doorstoot naar de knock-outs. Dat is onze drijfveer."