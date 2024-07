LIVE (21 u) - Spaanse en Engelse fans zorgen voor aangename finalesfeer in straten van Berlijn

De la Fuente: "Er is geen favoriet"

Spanje kan voor de 4e keer het EK winnen. "Er is geen favoriet. We beseffen dat als we ons normale niveau niet halen, niet geconcentreerd zijn en fouten maken, we niet kunnen winnen van Engeland", zei bondscoach Luis de la Fuente. "Ik weet dat mijn team dat allemaal kan en we zijn erg enthousiast, maar tonen maximaal respect voor onze tegenstanders."



"Als we ons niet aan ons spelplan houden, hebben we geen kans om te winnen. We moeten vasthouden aan onze sterke punten. Onze tegenstander heeft zijn eigen sterke punten, maar wij moeten die van onszelf uitbuiten. Als we dat doen, hebben we een kans om te winnen."



"Veel spelers in mijn team hebben al finales gespeeld, maar slechts een paar hebben in een EK-finale op het veld gestaan. Ze zeggen dat het een totaal andere ervaring is. Om een kans te maken om dit EK te winnen, moeten we plezier ervaren. Dit moet een herinnering worden die we voor altijd kunnen koesteren. Ik wil dat mijn spelers van het moment genieten."