Een 4e EK-titel voor Spanje of de 1e voor Engeland? "Ik geloof niet in sprookjes, wel in dromen"

Onervaren Fransman mag finale leiden

De Fransman François Letexier is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangeduid als scheidsrechter voor de EK-finale van zondag in Berlijn tussen Spanje en Engeland, zo maakte de UEFA donderdag bekend.



Een opvallende keuze, want de 35-jarige Letexier floot nog nooit eerder in zijn carrière een finale van een groot toernooi en kwam op dit EK sinds de 1/8e finales, toen hij de scheidsrechter was in het duel tussen Spanje en Georgië, niet meer in actie.



Voordien nam hij met Denemarken - Servië en Kroatië - Albanië twee groepswedstrijden voor zijn rekening. Hij was ook de vierde ref in de openingswedstrijd tussen Duitsland en Schotland. Letexier is sinds 2017 internationaal referee en was in totaal in 65 officiële UEFA-wedstrijden de scheidsrechter.