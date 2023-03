Retegui zet Italië op juiste pad tegen Malta in zakelijke zege

Na de 1-2-nederlaag tegen Engeland hadden de Italianen nood aan een zege om niet meteen achter de feiten aan te hollen in groep C. Malta zou geen probleem mogen vormen voor de Azzurri, maar het was wel meteen even schrikken. Donnarumma moest vol aan de bak op een poging van Satariano.

Maar daarna nam Italië wel over en na een kwartier was het raak voor de bezoekers. Mateo Retegui kon - net als enkele dagen geleden tegen Engeland - scoren. De spits van de Argentijnse club Tigre kopte de 0-1 binnen.

Nog voor het halfuur tikte Pessina een pass van Emerson in doel en zo was Italië eigenlijk al snel zegezeker. Het uur dat volgde was niet meteen hoogstaand, maar de bondscoach legde nadien vooral de focus op de belangrijke driepunter.

"In dit soort matchen heb je alles te verliezen. Het was niet echt mooi of aangemaan", zei Roberto Mancini achteraf. "Sommige dingen liepen goed, andere heel wat minder. We kregen niet veel ruimte, het was moeilijk om te voetballen. Maar we kunnen beter, veel beter."