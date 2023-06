Noorwegen zakt na wissel Haaland nog door het ijs tegen Schotland

Met een 6 op 6 voor Schotland en ook nog Spanje in poule had Noorwegen dringend een overwinning nodig in de kwalificatiecampagne.

De Noren moesten een uur wroeten, maar konden toch weer rekenen op Erling Braut Haaland. Na een overtreding van Ryan Porteus mikte de Noorse killer van Manchester City al zijn 54e doelpunt van het seizoen binnen.

Klus geklaard, dacht bondscoach Stale Solbakken, dus haalde hij Haaland in de 84e minuut naar de zijlijn. Maar zo haalde hij de steunpilaar van zijn ploeg weg.

Amper 3 minuten later maakte Lyndon Dykes al gelijk en nog eens 2 minuten later sloeg Kenny McLean weer toe. Schotland lijkt met 9 op 9 op weg naar het EK, voor Noorwegen is de jacht op een EK-ticket heel moeilijk geworden.