STVV neemt zoutloos de maat van Cercle Brugge, dat genekt wordt door vroege rode kaart

RUST

Met een 0-1 voorsprong duikt STVV de kleedmakers in. Ferrari was de doelpuntenmaker van dienst, de Uruguayaan had daarna nog enkele uitstekende kansen om die score te verdubbelen.



Cercle kent voorlopig een lastige avond, dat komt natuurlijk door die vroege rode kaart. 82 minuten moet de Vereniging met zijn tienen afwerken, een cadeau is dat niet. Ze toonden zich wel veerkrachtig met een dot van een kans voor Brunner in de slotfase van de eerste helft, maar de jonge Duitser was iets te zelfzuchtig.



Tot na de koffie!