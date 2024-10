Westerlo laat zich niet verrassen en gaat in spaarstand voorbij 1B-leider RWDM

di 29 oktober 2024 21:55

Westerlo einde 2 - 1 kijk live RWDM Croky Cup - speeldag 1 - 29/10/24 - 20:00

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Vorig seizoen liet Westerlo zich in de 1/16e finales van de beker nog verrassen door tweedeklasser SK Beveren, nu kon het wél doorstoten naar de 1/8e finales. Een flink hertekend Westerlo moest in het eigen Kuipje niet al te diep in het krachtenarsenaal tasten om RWDM, gedeeld leider in de Challenger Pro League, uit de beker te knikkeren.



Doelpunten: 47' Frigan 1-0 (penalty)

56' Reynolds 2-0

59' Halifa 2-1

Late penaltytreffer bevrijdt Westerlo

Met liefst zes wissels schudde Timmy Simons de basisploeg bij Westerlo flink door elkaar. Enkele sterkhouders kregen rust voor deze bekermatch en zagen hoe RWDM al na enkele minuten de score opende, maar de treffer van Robail werd afgekeurd voor buitenspel.



Na een kansarme openingsfase moest Hubert pas halfweg de eerste helft een eerste keer zijn kunnen tonen. Met een knappe redding hield de RWDM-doelman Mebude van de 1-0.



Met de rust in zicht kwam RWDM eindelijk nog eens gevaarlijk opzetten. Sambu werd alleen voor Van Langendonck gebracht, maar de doelman kwam als winnaar uit de strijd.



Westerlo kwam meteen daarna zélf weer dicht bij de openingsgoal. Tot twee keer toe zorgde Sayyadmanesh - ingevallen voor de geblesseerde Alcocer - voor gevaar. Hubert duwde zijn krul knap in hoekschop en daarop werd de kopbal van de invaller maar nét van de lijn gehaald.



Vlak voor de rust kon Westerlo dan toch het verschil maken toen Mebude aangetikt werd in de zestien. Frigan zette de strafschop feilloos om. Een flinke opdoffer voor RWDM, want net voordien had Kestens een reuzenkans op de 0-1 de nek omgewrongen.

Aansluitingstreffer geeft RWDM geen vleugels

Tien minuten na de rust diepte de thuisploeg zijn voorsprong uit na een vlijmscherpe counter. Reynolds werd uitstekend gelanceerd door Sydortsjoek, omspeelde doelman Hubert en legde de bal in het lege doel.



De klus leek geklaard voor Westerlo, maar amper enkele minuten later knokte RWDM zich weer in de wedstrijd. Met een flinke dosis meeval weliswaar, een vrije trap van Halifa week tot tweemaal toe af en liet Van Langendonck kansloos achter.



Maar de aansluitingstreffer gaf RWDM geen vleugels. Westerlo hield makkelijk stand, Van Langendonck werd enkel nog even op de proef gesteld op een schot van Del Piage.



Westerlo vermijdt zo een herhaling van vorig seizoen. Ook toen kwam het in de 1/16e finales uit tegen een tweedeklasser en beet het de tanden stuk op SK Beveren. Voor RWDM, dat vorig seizoen nog de kwartfinales haalde, is het bekeravontuur definitief voorbij.