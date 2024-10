OH Leuven heeft geen moeite met Seraing, heerlijke 2-0 van Balikwisha is het hoogtepunt

OH Leuven heeft zich zonder veel toeters en bellen geplaatst voor de volgende ronde van de Croky Cup. Seraing legde OHL geen strobreed in de weg, maar het was aan de gemak- en spilzucht van de thuisploeg te wijten dat de verlossende 2-0 pas op het einde viel.

Bij Seraing stond Tidiane Leye voor het eerst in zijn carrière aan de aftrap van een match in het profvoetbal. De 16-jarige zoon van coach Mbaye Leye liet zich enkel opmerken met een gele kaart, net als zijn vader overigens.

Na 9 minuten is het verzet van Seraing al gebroken. Een vrijschop van Maziz belandt eerst nog in de muur, maar raakt in de herneming een hand. Schrijvers wast het varkentje vanaf 11 meter.

OH Leuven bereikte de voorbije 3 seizoenen 2 keer de kwartfinales van de Croky Cup. Het was niet van plan om die bekerreputatie te grabbel te gooien tegen FC Seraing.



Bij de bezoekers koos Mbaye Leye ervoor om zijn 16-jarige zoon Tidiane zijn eerste speelminuten te gunnen. Maar wie er ook in de aanval bij Seraing had gelopen, je kreeg het gevoel dat er niet veel te rapen viel aan Den Dreef.

De vroege 1-0 van Siebe Schrijvers, op penalty, leek de start van een zorgeloze avond voor OHL. Misschien zelfs een doelpuntenfestival?



Het werd uiteindelijk een festival met weinig namen op de affiche. De Leuvenaars wrongen de ene kans na de andere de nek om, niet zelden door misplaatste nonchalance.

William Balikwisha eiste wel de rol van headliner op, met een geniale ingeving: eerst een gezondheidswandeling op de linkerflank en vervolgens een uithaal richting de winkelhaak.



Een zeldzaam hoogtepunt van een voor de rest geschiedenisloze bekerclash.