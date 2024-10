LIVE: OH Leuven vergeet Seraing in de tweede helft helemaal uit te tellen

Hoe vergaat het Seraing dit seizoen?

Omdat niet iedereen de Challenger Pro League op de voet volgt, loont het de moeite om eens te kijken hoe Seraing aan de competitie is begonnen. Hier kunnen we eigenlijk kort over zijn: dramatisch.



Na 9 speeldagen houdt Seraing enkel de jeugd van Anderlecht achter zich in het klassement. Het wist nog maar 1 keer te winnen en kon slechts 6 keer scoren. In de laatste weken is er wel verbetering merkbaar: Lokeren-Temse werd verslagen en Patro op 0-0 gehouden.