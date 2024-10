Na spannend slot, geraakt KV Kortrijk dankzij Kadri en Vandenberghe met veel moeite toch voorbij Lokeren-Temse

wo 30 oktober 2024 22:08

KV Kortrijk einde 1 - 0 KSC Lokeren-Temse Croky Cup - speeldag 1 - 30/10/24 - 20:00

KV Kortrijk heeft zich met veel moeite voorbij tweedeklasser Lokeren-Temse naar de achtste finales van de beker van België geloodst. Vroeg in de tweede helft kwam het op voorsprong via Kadri, maar toch liet het in het slot nog Lokeren-Temse ruiken aan de gelijkmaker. Het dankt Tom Vandenberghe die opnieuw de nul hield.

Doelpunt(en): 46': 1-0, Abdelkahar Kadri

Met tweedeklasser KSC Lokeren-Temse ontving KV Kortrijk zijn angstgegner in de beker van België. Beide ploegen schopten het in 2012 zelfs tot in de finale . Toen won het toenmalige Sporting Lokeren onverhoopt de prijs, na een 0-1-zege, ondanks dat het al vroeg met tien man viel en een doelpunt afgekeurd zag. Een ferme bekerkater, dus. Die jaren later nog nazindert in Kortrijk. De sfeertribune zat dan ook tot de nok vol voor dit bekerduel. Maar een flitsend Kortrijk zag het niet. Integendeel, vroeg in de wedstrijd was het Lokeren-Temse die voor het eerst gevaarlijk was met een schot van Vinck op de paal. Kortrijk herstelde zich wel en toonde zich vervolgens als een waardige eersteklasser, enkel de beslissende pass en doeltreffendheid bleven uit. Lokeren-Temse bleef dus overeind. Gabriël bracht eerst redding op een schot van Fossum, daarna kwam hij goed uit in een oog-in-oogduel met Ferri en Lemmens hield met een redding op de lijn Mehssatou van een doelpunt vlak voor rust.

Kadri en Vandenberghe gedeelde matchwinnaars

Dan maar vlak na rust, moet Kadri gedacht hebben. Vrijwel meteen na affluiten profiteerde hij optimaal van balverlies bij Lokeren-Temse door in één tijd de voorzet van Ferri binnen te jassen. KV Kortrijk voerde druk op en leek Lokeren-Temse helemaal uit te tellen, maaar Dejaegere, Takamine en Kadri lukten er niet in om een tweede keer te scoren. Een 1-0-voorsprong in een felbeladen bekerduel blijft een krappe bonus. De stelling werd ook in deze wedstrijd bijna bekrachtigt, omdat Kortrijk Lokeren-Temse onnodig terug in de wedstrijd liet komen. In een bibberende en bevende slotfase, dankte de thuisploeg en zijn aanhangers Tom Vandenberghe met puike reddingen op een schot van Vinck en een bijna ongrijpbare kopbal van Soumaré. Vandeberghe deed zijn status als chouchou opnieuw alle eer aan en werd luid toegezongen door het sfeervak.

Tom Vandenberghe: "Kippenvel dat de fans me zo toezingen"

Tom Vandenberghe (doelman KV Kortrijk): "Een nieuwe clean sheet is altijd belangrijk voor een keeper, maar uiteindelijk gaan we door en dat is het belangrijkste. Op het einde moeten we eerlijk zijn dat Lokeren-Temse toch kans had op de gelijkmaker en dan zou het nog een lange wedstrijd worden. We moeten vlugger die 2-0 en 3-0 maken, maar nu doen we dat niet. Je mag dan nog tegen ploeg uit Provinciale spelen, je weet dat de kans op de gelijkmaker blijft. Persoonlijk ben ik blij dat ik nooit opgegeven heb, ik ben verheugd dat ik opnieuw kan spelen en als de fans je dan zo toezingen, kippenvel! De droom is om ooit een bekerfinale met Kortrijk te spelen. We hopen in de volgende ronde op Zulte Waregem thuis!" Brent Gabriël (doelman Lokeren-Temse): "Het is zuur dat je 1-0 verliest, want we hadden kans op de 1-1, maar Tom Vandenberghe pakt hem goed. Mocht die 1-1 vallen, dan weet je dat het kan spoken in hun eigen huis. We brachten goed voetbal en dat is iets wat de coach typeert. Hoe moeilijk het ook is om na een verlies positief te zijn, toch mogen we vertrouwen tanken uit deze prestatie."