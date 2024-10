LIVE: Union morst met zijn kansen tegen vertimmerd Eupen

Union wil weg uit het sukkelstraatje

Het gaat Pocognoli en co niet voor de wind in zijn debuutseizoen als hoofdcoach. Met 15/36 - duidelijk gebuisd - kampeert Union in de JPL pas op de 10e stek. Verrassend laag, zeker als je weet hoe dicht ze vorig seizoen bij de titel waren.



Ook in de Europa League is het voorlopig aanmodderen. In de vorige Europese campagne verbaasden ze nog vriend en vijand, nu sprokkelde Union slechts één schamel puntje uit drie wedstrijden.



Ze hebben natuurlijk wel een excuus: met Nilsson, Puertas en Amoura verloren ze in de zomer drie absolute smaakmakers, hun vervangers zoeken nog naar de hoogvorm.