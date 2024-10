Bekerhouder Union zet zonder veel moeite vertimmerd Eupen aan de kant

wo 30 oktober 2024 21:53

KAS Eupen einde 0 - 3 Union Croky Cup - speeldag 1 - 30/10/24 - 20:00

Opnieuw wat meer vertrouwen in de tank. Eupen bleek in de Croky Cup de perfecte sparringpartner voor Union. Met een droge 0-3 trekken Pocognoli en co huiswaarts, al had de score nog verder kunnen oplopen. Zo bekert Union verder na een dominante pot voetbal, klaar om zijn rol van titelverdediger in te vullen.

Doelpunten:

60' David 1-0 (penalty)

70' David 2-0

83' Kabangu

De beker glimt niet in de Oostkantons

Vreemd beeld net voor de start van KAS Eupen – Union.



Toen de stadionspeaker de opstellingen afhaspelde, verslikten de thuissupporters zich toch even in hun pint. Coach Selimbegovic koos er namelijk voor om met een veredeld B-elftal de bekerhouder te ontvangen.



Topschutter en aanvoerder Emond zat zelf niet in de selectie. Was dit dan geen prestigeduel voor de ploeg uit de Oostkantons?



Zo nodigde de thuisploeg Union – met verloren zoon Lapoussin opnieuw op de bank – natuurlijk met open armen uit om de partij in handen te nemen.



Dat deden ze ook, mét overtuiging. Na een halfuur voetballen mochten we al handvol open doelkansen in ons schriftje noteren.



Rodríguez was de bedrijvigste klant in de Brusselse punt, maar Nurudeen en de paal versperden hem de weg. Ook Sadiki botste op dezelfde kwelduivel, zo bleef wonder boven wonder de brilscore op het scorebord staan aan de rust.

David wijst de weg

Iedereen verwachtte een voortzetting van de geel-blauwe overrompeling, maar de Unionisten zaten nog met hun hoofd bij de koffie.



In 5 minuten kon Eupen-spits Gedikli zomaar twee keer gescoord hebben, ware het niet dat de Turk evenveel keer té lang talmde.



Weg momentum, dus nam David maar over.



Op het uur ging hij in de Duitstalige zestien neer na een duel met Della Costa, ref Wullaerts wees onverbiddelijk naar de stip. Een koud kunstje dat de Canadees zelf klaarde, Union zat dan toch op rozen.

Eéntje is geentje, moet David gedacht hebben.

10 minuten later prikte hij nog eens: met buitenkantje rechts verschalkte hij knap Nurudeen voor een tweede keer, Eupen lag toen al lang in de touwen.



Union kende geen genade en bleef het gaspedaal induwen, al moest dat wel niet met zware voet.



In minuut 83 deed invaller Kabangu helemaal het licht uit, de opendeurdag achterin am Kehrweg werd klinisch afgestraft.



Zo legt Union uiteindelijk kinderlijk eenvoudig het B-elftal van Eupen over de knie, de 0-3 op het scorebord is nog zachtjes uitgedrukt.



De pionnen van Pocognoli slaagden erin om even de JPL-kopzorgen van zich af te spelen en bekeren verder, op zoek naar nieuw zilverwerk.



Daar willen ze in Brussel niet nog eens 89 jaar op wachten, want dat lijkt toch net iéts te veel van het goede.

Leysen: "We kennen een lastige periode, maar crisis is het allesbehalve"

Fedde Leysen (Union): "We hadden duidelijk het overwicht tegen Eupen. In de eerste helft waren er al genoeg kansen om het af te maken, maar het is altijd net iets lastiger als er veel wissels in de ploeg zijn. Je weet dat je dan alles moet geven en dat het zo wel losloop, dat hebben we nu ook gezien. Op het einde maken we er nog drie, dat is prima."



"Dat het pas de eerste uitoverwinning is van het seizoen, kan ik moeilijk verklaren. Vaak speelden we goed, maar misten we dat tikkeltje geluk. Als eersteklasser moesten we hier natuurlijk komen winnen. We hebben een moeilijke periode achter de rug, maar we weten waar we mee bezig zijn. Crisis is het allesbehalve."