AA Gent is in de zevende hemel in de Beker met 7 goals tegen Union Rochefortoise

wo 30 oktober 2024 21:50

KAA Gent einde 7 - 0 Union Rochefortoise Croky Cup - speeldag 1 - 30/10/24 - 20:04

Als het maar geen pak slaag is, had Union Rochefortoise op voorhand laten optekenen. Daar heeft AA Gent toch anders over beslist op weg naar de 1/8e finales in de Beker van België. Het haalde met 7-0 uit tegen de amateurclub.

Doelpunten:

6' Gerkens 1-0

19' Sonko 2-0

31' Varela 3-0

56' Sonko 4-0

75' Dean 5-0

80' Varela 6-0

87' Dean 7-0

AA Gent - Union Rochefortoise in een notendop: Sleutelmoment Na amper 5 minuten was de toon gezet voor AA Gent, na de eerste van vele zwakke defensieve momenten van Rochefort. Gerkens plaveide de weg. Man van de match Na wekenlang aan de bank gekluisterd te zitten is Momodou Sonko maar al te blij dat hij weer mag spelen. Met twee doelpunten was de Zweedse recordtransfer ook belangrijk in de ruime zege. Opvallend Geen stunt, zelfs geen eerredder, maar toch bleven de supporters van Union Rochefortoise lang na het laatste fluitsignaal zingen in de Planet Group arena. Dat de voorzitter 14 bussen had ingelegd, werd duidelijk geapprecieerd.

Snel op rozen

Hoeveel verschil er zit tussen een amateurclub en een eersteklasser? KAA Gent drukte het uit in doelpunten: 7.



Union Rochefortoise, onder eigenaar Nicolas Lhoist - even rijk als ambitieus - al drie keer gepromoveerd in 5 jaar, wil ooit maar al te graag in de hoogste klasse spelen. Maar tegen AA Gent merkte het al snel dat er nog een lange weg te gaan is.

De bezoekers hadden de bal nog maar één keer gevoeld, toen Gent na 5 minuten al de score opende. Gerkens stond op de goede plek om een rebound binnen te duwen. Een gretige Momodou Sonko beloonde een solo-actie na een kwartier met de 2-0, meer dan verdiend.

Dan pas leek Rochefort te beseffen dat het niets te verliezen had, maar gevaar kon het niet creëren, op een missertje van doelman Daniel Schmidt na. Als dat al hoop deed opflakkeren, dan doofde Helio Varela het even snel weer met de 3-0 na zwak verdedigen.

Telraam

Ook na de pauze bleef AA Gent het doel van de bezoekers belegeren, al was het met iets minder grof geschut. Sonko kreeg veel ruimte voor de 4-0, meteen na de beste kans van Rochefort. Het telraam in de Planet Group arena zou uiteindelijk nog 3 parels meer opzijschuiven. Invaller Max Dean zette een strafschop om en lobde een bal over doelman Moriconi - in het dagelijkse leven een dakdekker, maar deze gaten kreeg hij niet gedicht.



Tussendoor werkte Varela nog een pijlsnelle counter af, een gevolg van Union Rochefortoise dat zijn talrijk meegereisde supporters maar al te graag een eerredder had willen schenken. De eerredder kwam er niet, het pak slag dat het wilde vermijden, kreeg de amateurclub uit Namen wel.



Vrancken: "Meteen juiste energie"

Coach Wouter Vrancken was blij met de start van zijn ploeg. "Je kan het jezelf moeilijk maken met je start, maar ook gemakkelijk. We zaten meteen goed in de wedstrijd met de juiste energie."



"We hebben niet de kleinste kans weggegeven en toonden ook respect naar de tegenstander door geen show te verkopen. Dit moeten we nu ook in de competitie gaan brengen. Het was goed voor sommige spelers om vertrouwen te krijgen."



Zondag wacht Beerschot in de competitie. "En ook die zullen we niet onderschatten", aldus Vrancken. "We moeten 100 procent klaar zijn."