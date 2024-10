Beerschot vergeet even degradatiezorgen met onbedreigde bekerzege tegen Luik

Beerschot heeft het Kiel nog eens wat te juichen gegeven, al was het verweer van tweedeklasser FC Luik vrij pover. In twee dolle minuten na de rust werden de bezoekers uitgeteld.

Thibaud Verlinden waande zich lange tijd op de kermis, met zijn schietpogingen vanuit alle hoeken. Vaak vlogen die pogingen hoog over, maar bij de 2-0 was zijn potlood wel scherp genoeg. Het inspireerde hem meteen tot de assist bij de 3-0.

Met zijn opstelling maakte Dirk Kuyt duidelijk dat hoewel de competitie voor rode lantaarn Beerschot levensbelangrijk is, het toch ook zijn neus niet ophaalt voor de Croky Cup.

Kuyts collega Gaëtan Englebert - die als speler met Club Brugge 3 keer de beker wist te winnen - koos voor een duidelijke tactiek met vooral veel lange ballen.



Die tactiek leek niet de juiste te zijn, zeker niet toen Antoine Colassin de logica respecteerde met de 1-0 na tien minuten. Beerschot flirtte vervolgens meermaals met een tweede goal.



Maar de lange ballen van FC Luik zorgden vlak voor de rust wél voor spaanders: Cascio trof de paal, Moulhi vond Shinton op zijn weg.



In de tweede helft kon Beerschot zijn meesterschap dan toch in meer goals uitdrukken. In nauwelijks 5 minuten tijd vielen er drie fraaie afstandsgoals te noteren: Thibaud Verlinden en Charly Keita kregen het Kiel op de banken, de 3-1 van Abian Arslan werd op iets minder gejuich onthaald.



Hiermee had deze bekermatch nagenoeg al zijn geheimen prijsgegeven. Beerschot zat in het laatste halfuur al met de competitiematch tegen AA Gent in het hoofd. Heeft deze zege voor een nieuw elan gezorgd?