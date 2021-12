Club overleeft heerlijk bekerduel in Genk en stoot door na strafschoppen

Genk - Club Brugge kort samengevat

Bekijk de bloedstollende strafschoppenreeks tussen Genk en Club Brugge

Genk veegt snelle tegentreffer uit

Rond het halfuur zwengelde Thorstvedt de motor weer aan. Hij maakte gebruik van een misverstand, veinsde eerst en schoof de gelijkmaker vervolgens binnen. Het werd zelfs nog mooier voor Racing Genk, want in de toegevoegde tijd gunde de ontsnapte Bongonda heel onbaatzuchtig de 2-1 aan Paintsil. Een verdiende voorsprong, dat sowieso.

Mignolet moest zich al in de eerste minuut onderscheiden op een kopbal van Ito. Uittredend bekerwinnaar Genk nam een heuse kanonstart, maar kampioen Club Brugge kwam toch op voorsprong. Balanta nam de bal loeihard op zijn slof en jaste hem in de bovenhoek. Ondanks de zoveelste tik in de voorbije weken bleef de thuisploeg vertrouwen uitstralen. Toen scheids Laforge de wedstrijd even stillegde na kwetsende spreekkoren, was het ritme wel gebroken.

Genk wilde zich na de nederlaag in de topper van zondag graag revancheren op Club. Van den Brom koos voor vijf nieuwe namen, met Leysen in doel en met een vinnige en beweeglijke drietand voorin. Bij de bezoekers mocht Vormer nog eens starten van Clement.

Bekijk de 3 goals voor de rust:

Club Brugge sleept verlengingen uit het vuur

Met de inbreng van Ricca en Rits probeerde Clement zijn ploeg aan het voetballen te krijgen, maar die ingreep werkte maar een paar minuten. Een afwachtend Genk, waar Vandevoordt opnieuw in doel stond door een hoofdblessure bij Leysen, kwam eigenlijk nooit in de verdrukking. Het uitvallen van aanvoerder Heynen was wel een verse tegenvaller.

De gelijkmaker kwam helemaal uit de lucht gevallen. Een zwevende kopbal van De Ketelaere hing de bordjes weer in evenwicht, maar dat duurde nog geen twee minuten. Het was opnieuw de rappe Paintsil die in de rug van de Brugse verdediging mocht vertrekken en er 3-2 van maakte. Opnieuw een knap staaltje van veerkracht in lastige Limburgse tijden.

Clement hield zijn wissels achter de hand. Dat leek een foute keuze, tot alweer De Ketelaere in de toegevoegde tijd raak kopte. Wat volgde was een onwaarschijnlijk slot waarin Genk zich de haren uit het hoofd rukte. Vormer redde een bal van de lijn en Ugbo struikelde over een graspolletje toen hij de 4-3 aan zijn voet had.