Ito en Bongonda schieten Racing Genk naar 5e Beker van België

In een leeg Koning Boudewijnstadion begonnen beide teams gretig aan de wedstrijd. Genk flirtte al vroeg met een doelpunt. Een pegel van Thorstvedt op de paal was een flinke waarschuwing voor Standard.

De Luikenaars moesten het vooral van hun strijdlust hebben, maar misten scherpte en creativiteit in de zone van de waarheid. Achterin hield Standard het wel goed op slot. In de 1e helft zaten Bongonda en goaltjesdief Onuachu stevig in de tang van de Luikse defensie.

Pas na de rust brak de wedstrijd open. Na balverlies van Siquet ging het bliksemsnel richting Ito, die Bodart kansloos liet met een gekruist schot. Het doelpunt gaf Genk vertrouwen en de Limburgers trokken mondjesmaat het laken naar zich toe.

Hoewel Genk de betere ploeg was, bleef het toch opletten achterin. De Genkse defensie had het immers knap lastig met de uitstekend ingevallen Muleka, die de gelijkmaker aan de voet had, maar zijn schot kraakte.

Naarmate de wedstrijd vorderde, moest Standard meer risico's nemen en kwam er meer ruimte voor Genk. Tien minuten voor tijd profiteerde Bongonda daarvan door de 0-2 binnen te schuiven. Muleka maakte het nog even spannend, maar Genk overleefde het Luikse slotoffensief(je).

Voor Genk is het de 5e Beker van België. De club is ook meteen verzekerd van Europeees voetbal volgend seizoen.