Waasland-Beveren geeft bonus 2 keer uit handen, Oostende bekert voort

tweede helft, minuut 98. Einde. Oostende heeft zijn ticket voor de 1/8e finales te pakken, al ging dat niet zonder slag of stoot. Waasland-Beveren kwam tot 2 keer toe op voorsprong, maar met 2 goals in 4 minuten zette KVO alsnog orde op zaken. .

90+5'

tweede helft, minuut 95. Oostende ontsnapt aan 3-3. In de slotfase krijgen we nog een discutabele fase. Heymans kopt van dichtbij op een voorzet van Wiegel. Hubert kan de bal nog net wegslaan, al dan niet van net achter de doellijn. Geen doelpunt, oordeelt de wedstrijdleiding. Bij Waasland-Beveren zijn ze in alle staten, maar het blijft 2-3. Er is geen VAR om de fase te herbekijken .