Mazzu Time in de beker: tienkoppig Union schakelt op valreep Moeskroen uit

90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

90+3' tweede helft, minuut 93. Einde. Union schakelt met een miraculeuze terugkeer Moeskroen uit in de 16e finales van de Beker van België. Met een mannetje minder kon het in de slotfase toch de achterstand uitwissen. . Einde Union schakelt met een miraculeuze terugkeer Moeskroen uit in de 16e finales van de Beker van België. Met een mannetje minder kon het in de slotfase toch de achterstand uitwissen.

90+2' tweede helft, minuut 92. Nielsen doet het nu wel. Casper Nielsen krijgt een tweede kans na een perfecte assist van Vanzeir en laat het nu niet liggen. Union gaat Moeskroen uitschakelen met een mannetje minder. . Nielsen doet het nu wel Casper Nielsen krijgt een tweede kans na een perfecte assist van Vanzeir en laat het nu niet liggen. Union gaat Moeskroen uitschakelen met een mannetje minder.

90+1' tweede helft, minuut 91. Nielsen laat het liggen. Vanzeir loopt buitenspel, maar Nielsen glipt wel door de buitenspelval. De Deen kan doelman Gillekens nog omspelen, maar Gueye staat op de lijn te wachten om het schot te keren. . Nielsen laat het liggen Vanzeir loopt buitenspel, maar Nielsen glipt wel door de buitenspelval. De Deen kan doelman Gillekens nog omspelen, maar Gueye staat op de lijn te wachten om het schot te keren.

89' 4 minuten extra. Union en Moeskroen hebben nog vier minuten om verlengingen te vermijden. Vooral Moeskroen zal het zich beklagen dat het de tweede helft zo terughoudend heeft aangepakt. . tweede helft, minuut 89. 4 minuten extra Union en Moeskroen hebben nog vier minuten om verlengingen te vermijden. Vooral Moeskroen zal het zich beklagen dat het de tweede helft zo terughoudend heeft aangepakt.

87' tweede helft, minuut 87. Union moet het even met 9 spelers bolwerken, want Siebe Van der Heyden mag niet meteen op het veld komen. Met een oprapertje voor Moris is het gevaar geweken. . Union moet het even met 9 spelers bolwerken, want Siebe Van der Heyden mag niet meteen op het veld komen. Met een oprapertje voor Moris is het gevaar geweken.

86' tweede helft, minuut 86. Nick Gillekens landt met zijn voet op de schouder van Siebe Van der Heyden. De verdediger heeft verzorging nodig vooraleer hij kan rechtkrabbelen. . Nick Gillekens landt met zijn voet op de schouder van Siebe Van der Heyden. De verdediger heeft verzorging nodig vooraleer hij kan rechtkrabbelen.

83' tweede helft, minuut 83. Union wil nog verlengingen vermijden ook. Doelpuntenmaker Dante Vanzeir dribbelt zich vast in het strafschopgebied. . Union wil nog verlengingen vermijden ook. Doelpuntenmaker Dante Vanzeir dribbelt zich vast in het strafschopgebied.

80' tweede helft, minuut 80. De verdiende gelijkmaker: 1-1. Derde keer, goede keer voor Dante Vanzeir. Met een snelle actie kan de topschutter van Union de bordjes in evenwicht hangen. Moeskroen moet uit zijn egelstelling komen. . De verdiende gelijkmaker: 1-1 Derde keer, goede keer voor Dante Vanzeir. Met een snelle actie kan de topschutter van Union de bordjes in evenwicht hangen. Moeskroen moet uit zijn egelstelling komen.

78' tweede helft, minuut 78. Vanzeir opnieuw. En daar zijn de invallers: Mathias Fixelles krult in een bal in het strafschopgebied, Vanzeir kan acrobatisch in het zijnet werken. . Vanzeir opnieuw En daar zijn de invallers: Mathias Fixelles krult in een bal in het strafschopgebied, Vanzeir kan acrobatisch in het zijnet werken.

77' tweede helft, minuut 77. Met nog een kwartier op de klok lijkt de match wat stil te vallen. De match heeft duidelijk al veel energie gekost. Kunnen de invallers Union nog helpen? . Met nog een kwartier op de klok lijkt de match wat stil te vallen. De match heeft duidelijk al veel energie gekost. Kunnen de invallers Union nog helpen?

73' tweede helft, minuut 73. Union geeft de moed niet op: nu probeert Lapoussin het op de linkerflank iets te veel te forceren. Hij botst op Bocat. . Union geeft de moed niet op: nu probeert Lapoussin het op de linkerflank iets te veel te forceren. Hij botst op Bocat.

70' tweede helft, minuut 70. Vanzeir toont zich. Daar is topschutter Dante Vanzeir. De bal van Loïc Lapoussin is net iets te hoog voor de aanvaller om op doel te koppen. . Vanzeir toont zich Daar is topschutter Dante Vanzeir. De bal van Loïc Lapoussin is net iets te hoog voor de aanvaller om op doel te koppen.

69' tweede helft, minuut 69. De counters van Moeskroen zijn gevaarlijk: Faraj met de goede voorzet, Gnohéré ziet de bal voor zijn neus in hoekschop gaan. . De counters van Moeskroen zijn gevaarlijk: Faraj met de goede voorzet, Gnohéré ziet de bal voor zijn neus in hoekschop gaan.

66' tweede helft, minuut 66. Moeskroen kan met een mannetje extra nog wat meer achterover leunen. Union gaat met tien op zoek naar een gelijkmaker. . Moeskroen kan met een mannetje extra nog wat meer achterover leunen. Union gaat met tien op zoek naar een gelijkmaker.

65' tweede helft, minuut 65. Union moet even bekomen van de koude douche. Mazzu haalt met Labeau een aanvaller eraf voor Mathias Fixelles, die kan schipperen tussen het middenveld en de aanval. . Union moet even bekomen van de koude douche. Mazzu haalt met Labeau een aanvaller eraf voor Mathias Fixelles, die kan schipperen tussen het middenveld en de aanval.

62' tweede helft, minuut 62. Nu wel rood... voor Union. Drama in het bekerduel: Marcel Mehlem komt net iets te laat in een duel met Nlandu. Nu tovert de scheidsrechter wel een rode kaart boven. Een wel heel strenge beslissing. . Nu wel rood... voor Union Drama in het bekerduel: Marcel Mehlem komt net iets te laat in een duel met Nlandu. Nu tovert de scheidsrechter wel een rode kaart boven. Een wel heel strenge beslissing.

60' tweede helft, minuut 60. Nog eens dubbele wissel. Jorge Simao volgt het voorbeeld van zijn collega. Gnohéré en Lepoint krijgen een kans bij Moeskroen. . Nog eens dubbele wissel Jorge Simao volgt het voorbeeld van zijn collega. Gnohéré en Lepoint krijgen een kans bij Moeskroen.

59' tweede helft, minuut 59. Dubbele wissel. Felice Mazzu grijpt in met nog een halfuur op de klok: topschutter Dante Vanzeir en Casper Nielsen, twee vaste waarden in de competitie, moeten nog iets uit de brand slepen. . Dubbele wissel Felice Mazzu grijpt in met nog een halfuur op de klok: topschutter Dante Vanzeir en Casper Nielsen, twee vaste waarden in de competitie, moeten nog iets uit de brand slepen.

58' tweede helft, minuut 58. Gueye ontsnapt aan rood. Brighton Labeau kan alleen op weg naar doel, maar Gueye steekt er nog foutief een stokje voor. Tot grote onvrede van Union haalt de scheidsrechter slechts een gele kaart boven. . Gueye ontsnapt aan rood Brighton Labeau kan alleen op weg naar doel, maar Gueye steekt er nog foutief een stokje voor. Tot grote onvrede van Union haalt de scheidsrechter slechts een gele kaart boven.

56' tweede helft, minuut 56. Communicatiefout. Terwijl Ciranni ligt te kermen op het veld, speelt Union door. Undav en Labeau kunnen maar niet beslissen wie op doel mag besluiten en lopen uiteindelijk in elkaars weg. De spitsen laten hier een unieke kans liggen. . Communicatiefout Terwijl Ciranni ligt te kermen op het veld, speelt Union door. Undav en Labeau kunnen maar niet beslissen wie op doel mag besluiten en lopen uiteindelijk in elkaars weg. De spitsen laten hier een unieke kans liggen.

55' tweede helft, minuut 55. Marko Bakic kan een gevaarlijke tegenprik opzetten na een slechte controle van Teuma. Brighton Labeau gaat wat storen, de scheidsrechter houdt zijn kaarten op zak. . Marko Bakic kan een gevaarlijke tegenprik opzetten na een slechte controle van Teuma. Brighton Labeau gaat wat storen, de scheidsrechter houdt zijn kaarten op zak.

52' tweede helft, minuut 52. Gillekens neemt geen risico. Nick Gillekens ziet een zwabberbal op zich afkomen en neemt geen risico's. Hij klemt niet, maar bokst weg. . Gillekens neemt geen risico Nick Gillekens ziet een zwabberbal op zich afkomen en neemt geen risico's. Hij klemt niet, maar bokst weg.

52' tweede helft, minuut 52. Centrale verdediger Burgess rukt al op naar de middencirkel om een aanval van Union op te zetten. Van der Heyden dwingt een interessante vrije trap af. . Centrale verdediger Burgess rukt al op naar de middencirkel om een aanval van Union op te zetten. Van der Heyden dwingt een interessante vrije trap af.

50' tweede helft, minuut 50. Wissels? Felice Mazzu laat Dante Vanzeir en Mathias Fixelles opwarmen. Komen zijn sterkhouders snel tussen de lijnen om de gelijkmaker af te dwingen? . Wissels? Felice Mazzu laat Dante Vanzeir en Mathias Fixelles opwarmen. Komen zijn sterkhouders snel tussen de lijnen om de gelijkmaker af te dwingen?

49' tweede helft, minuut 49. Het is moeilijk voor de thuisploeg om te combineren op de kleine ruimte. Teddy Teuma vindt te vaak geen oplossing in de aanval. . Het is moeilijk voor de thuisploeg om te combineren op de kleine ruimte. Teddy Teuma vindt te vaak geen oplossing in de aanval.

48' tweede helft, minuut 48. Moeskroen wacht met elf spelers de aanval van Union op. Het toont dat de leider in 1B toch indruk heeft gemaakt in de eerste helft. Moeskroen loert op de counter. . Moeskroen wacht met elf spelers de aanval van Union op. Het toont dat de leider in 1B toch indruk heeft gemaakt in de eerste helft. Moeskroen loert op de counter.

47' tweede helft, minuut 47. Union begint weer sterk aan de tweede helft. De Brusselaars zoeken naar een opening in de Henegouwse muur. Er is een stevige tackle van Gueye nodig om Brighton Labeau nog tegen te houden. . Union begint weer sterk aan de tweede helft. De Brusselaars zoeken naar een opening in de Henegouwse muur. Er is een stevige tackle van Gueye nodig om Brighton Labeau nog tegen te houden.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

44' tweede helft, minuut 44. Start tweede helft. "We hebben niet veel extra nodig om te scoren", zei assistent-coach Karel Geeraerts tijdens de rust. Felice Mazzu wisselt dan ook niet bij Union. Ook bij Moeskroen staan dezelfde elf spelers tussen de lijnen. Houdt Moeskroen zijn voorsprong vast? . Start tweede helft "We hebben niet veel extra nodig om te scoren", zei assistent-coach Karel Geeraerts tijdens de rust. Felice Mazzu wisselt dan ook niet bij Union. Ook bij Moeskroen staan dezelfde elf spelers tussen de lijnen. Houdt Moeskroen zijn voorsprong vast?

43' eerste helft, minuut 43. Rust. We krijgen geen extra tijd in de eerste helft. De scheidsrechter heeft genoeg gezien om meteen af te fluiten. Moeskroen trekt de kleedkamer in met een 0-1-voorsprong, ondanks het verdienstelijke spel van Union. . Rust We krijgen geen extra tijd in de eerste helft. De scheidsrechter heeft genoeg gezien om meteen af te fluiten. Moeskroen trekt de kleedkamer in met een 0-1-voorsprong, ondanks het verdienstelijke spel van Union.

42' eerste helft eerste helft, minuut 42 match afgelopen

40' eerste helft, minuut 40. Union heeft geluk. Naar het beeld van de match zou het niet verdiend zijn, maar Moeskroen staat wel bijna 0-2 voor. Hamdi Harbaoui staat klaar om in doel te verlengen, maar het stoorwerk van Burgess volstaat nog net om de Tunesiër af te leiden. . Union heeft geluk Naar het beeld van de match zou het niet verdiend zijn, maar Moeskroen staat wel bijna 0-2 voor. Hamdi Harbaoui staat klaar om in doel te verlengen, maar het stoorwerk van Burgess volstaat nog net om de Tunesiër af te leiden.

38' eerste helft, minuut 38. Union blijft het spel maken, maar heeft voorlopig nog geen succes voor de neus van Gillekens. . Union blijft het spel maken, maar heeft voorlopig nog geen succes voor de neus van Gillekens.

34' eerste helft, minuut 34. Het openingsdoelpunt heeft Moeskroen zeker geen ademruimte gegeven. Union gaat nog gretiger op zoek naar de gelijkmaker. . Het openingsdoelpunt heeft Moeskroen zeker geen ademruimte gegeven. Union gaat nog gretiger op zoek naar de gelijkmaker.

33' eerste helft, minuut 33. Ook Sigurdarson is heel verdienstelijk op de linkerflank. Een zoveelste inspanning van de IJslander levert nog maar eens een kans op voor Teuma. Nu probeert de aanvoerder het met een steekballetje, dat niet door de Henegouwse defensie raakt. . Ook Sigurdarson is heel verdienstelijk op de linkerflank. Een zoveelste inspanning van de IJslander levert nog maar eens een kans op voor Teuma. Nu probeert de aanvoerder het met een steekballetje, dat niet door de Henegouwse defensie raakt.

32' eerste helft, minuut 32. Marcel Mehlem kan een gevaarlijke tegenprik van Faraj afstoppen. De Duitse breker heeft zijn waarde al getoond voor Union. . Marcel Mehlem kan een gevaarlijke tegenprik van Faraj afstoppen. De Duitse breker heeft zijn waarde al getoond voor Union.

31' eerste helft, minuut 31. Union antwoordt. Union is niet van slag na het onverwachte openingsdoelpunt van Moeskroen. Teuma krijgt meteen een kans om te reageren, maar plaatst zijn gekruiste schot naast de paal. . Union antwoordt Union is niet van slag na het onverwachte openingsdoelpunt van Moeskroen. Teuma krijgt meteen een kans om te reageren, maar plaatst zijn gekruiste schot naast de paal.

27' eerste helft, minuut 27. Fantastisch doelpunt van Moeskroen: 0-1. Marko Bakic opent de score met een fantastische knal. De Montenegrijn neemt een afvallende bal meteen op de slof, doelman Moris heeft geen antwoord. . Fantastisch doelpunt van Moeskroen: 0-1 Marko Bakic opent de score met een fantastische knal. De Montenegrijn neemt een afvallende bal meteen op de slof, doelman Moris heeft geen antwoord.

25' eerste helft, minuut 25. Een vrije trap van Teuma krijgt geen vervolg. Nu kan Burgess zijn handen niet thuishouden aan de overkant. Nochtans heeft de Britse verdediger voldoende kracht om een duel te winnen zonder zijn handen te gebruiken. . Een vrije trap van Teuma krijgt geen vervolg. Nu kan Burgess zijn handen niet thuishouden aan de overkant. Nochtans heeft de Britse verdediger voldoende kracht om een duel te winnen zonder zijn handen te gebruiken.

23' eerste helft, minuut 23. Hamdi Harbaoui kan zijn handen niet thuishouden bij een tegenprik van Moeskroen. Ook de scheidsrechter heeft het duwtje in de rug van Burgess gezien. . Hamdi Harbaoui kan zijn handen niet thuishouden bij een tegenprik van Moeskroen. Ook de scheidsrechter heeft het duwtje in de rug van Burgess gezien.

22' eerste helft, minuut 22. Mazzu ijsbeert. Felice Mazzu wil deze kans in de beker niet zomaar weggooien. Hij staat aandachtig te coach en spelt Lapoussin de les. De dribbels van de Malagassiër mogen achterwege blijven van de Union-coach. . Mazzu ijsbeert Felice Mazzu wil deze kans in de beker niet zomaar weggooien. Hij staat aandachtig te coach en spelt Lapoussin de les. De dribbels van de Malagassiër mogen achterwege blijven van de Union-coach.

18' eerste helft, minuut 18. Moeskroen was dominant aan de partij begonnen, maar Union heeft het initiatief na de studieronde overgenomen. De leider in 1B wil zijn waarde tonen tegen een eersteklasser. . Moeskroen was dominant aan de partij begonnen, maar Union heeft het initiatief na de studieronde overgenomen. De leider in 1B wil zijn waarde tonen tegen een eersteklasser.

16' eerste helft, minuut 16. De corners van Union blijven gevaar opleveren. Gillekens laat de bal glippen, maar is aandachtig genoeg om meteen weg te knallen. . De corners van Union blijven gevaar opleveren. Gillekens laat de bal glippen, maar is aandachtig genoeg om meteen weg te knallen.

14' eerste helft, minuut 14. Ook Kandouss heeft al een gele kaart achter zijn naam staan. Hij heeft een omhelzing nodig om de snelle Badibanga af te stoppen. . Ook Kandouss heeft al een gele kaart achter zijn naam staan. Hij heeft een omhelzing nodig om de snelle Badibanga af te stoppen.

13' eerste helft, minuut 13. Gevaarlijke corner. Nick Gillekens moet een stapje terugzetten bij een gevaarlijke corner, want de bal dreigt rechtstreeks in doel te waaien. De doelman kan het olympisch doelpunt nog net voorkomen. . Gevaarlijke corner Nick Gillekens moet een stapje terugzetten bij een gevaarlijke corner, want de bal dreigt rechtstreeks in doel te waaien. De doelman kan het olympisch doelpunt nog net voorkomen.

12' eerste helft, minuut 12. Eerste gele kaart. Marko Bakic had net een waarschuwing gekregen van de scheidsrechter, maar heeft niet goed geluisterd. De Montenegrijn gaat meteen aan de schouder van Sigurdarson halen en krijgt een gele kaart als beloning. . Eerste gele kaart Marko Bakic had net een waarschuwing gekregen van de scheidsrechter, maar heeft niet goed geluisterd. De Montenegrijn gaat meteen aan de schouder van Sigurdarson halen en krijgt een gele kaart als beloning.

11' eerste helft, minuut 11. De driemansdefensie van Union heeft zijn zaakjes op orde. Siebe Van der Heyden, die voor de gelegenheid naar de linkerflank is opgeschoven, houdt Bakic af. . De driemansdefensie van Union heeft zijn zaakjes op orde. Siebe Van der Heyden, die voor de gelegenheid naar de linkerflank is opgeschoven, houdt Bakic af.

9' eerste helft, minuut 9. Het is wat zoeken in de openingsminuten van de wedstrijd. Union toont de goede intenties, maar Moeskroen heeft meer balbezit. . Het is wat zoeken in de openingsminuten van de wedstrijd. Union toont de goede intenties, maar Moeskroen heeft meer balbezit.

7' eerste helft, minuut 7. Moeskroen kan ook eens dreigen met een vrije trap. De voorzet van Ciranni lijkt op maat van Badibanga, maar Marcel Mehlem buffelt de bal nog weg. . Moeskroen kan ook eens dreigen met een vrije trap. De voorzet van Ciranni lijkt op maat van Badibanga, maar Marcel Mehlem buffelt de bal nog weg.

4' eerste helft, minuut 4. Grote kans voor Union. Union kan een eerste keer dreigen. Brighton Labeau kan net niet bij een voorzet, maar Jordanov is goed gevolgd. De Duitse flankspeler is te verrast om te profiteren. . Grote kans voor Union Union kan een eerste keer dreigen. Brighton Labeau kan net niet bij een voorzet, maar Jordanov is goed gevolgd. De Duitse flankspeler is te verrast om te profiteren.

2' eerste helft, minuut 2. Na twee weken schorsing zit er nog wat roest in het spel van Teddy Teuma. De steekbal van de middenvelder wordt eenvoudig onderschept door Bocat. . Na twee weken schorsing zit er nog wat roest in het spel van Teddy Teuma. De steekbal van de middenvelder wordt eenvoudig onderschept door Bocat.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:06 eerste helft, 18 uur 06. Moeskroen probeert een eerste keer te bouwen, maar Union zit de eersteklasser meteen op de hielen. . Moeskroen probeert een eerste keer te bouwen, maar Union zit de eersteklasser meteen op de hielen.

18:05 eerste helft, 18 uur 05. Aftrap. Moeskroen is aan zijn eerste bekeropdracht begonnen in het Joseph Marienstadion in Sint-Gillis. Kan het de leider in 1B klein krijgen? . Aftrap Moeskroen is aan zijn eerste bekeropdracht begonnen in het Joseph Marienstadion in Sint-Gillis. Kan het de leider in 1B klein krijgen?

17:53 vooraf, 17 uur 53. Union heeft bakken vertrouwen met 6 op 6 in de competitie, bij Moeskroen gaat het minder vlot: 2 op 6. Toegegeven, het punt tegen Anderlecht zal ook een opsteker geweest zijn voor de Henegouwers. . Union heeft bakken vertrouwen met 6 op 6 in de competitie, bij Moeskroen gaat het minder vlot: 2 op 6. Toegegeven, het punt tegen Anderlecht zal ook een opsteker geweest zijn voor de Henegouwers.

17:42 vooraf, 17 uur 42. Felice Mazzu kan wel weer rekenen op zijn vaste aanvoerder Teddy Teuma. De Frans-Maltese middenvelder zat even op het strafbankje na een stevige tackle in de competitiewedstrijd tegen Lommel, maar mag nu in de Beker weer tussen de lijnen staan. . Felice Mazzu kan wel weer rekenen op zijn vaste aanvoerder Teddy Teuma. De Frans-Maltese middenvelder zat even op het strafbankje na een stevige tackle in de competitiewedstrijd tegen Lommel, maar mag nu in de Beker weer tussen de lijnen staan.

17:38 vooraf, 17 uur 38. Snelle opeenvolging matchen. Felice Mazzu en Jorge Simao hebben een goede reden om de krachten wat te sparen, want Union en Moeskroen moeten allebei vrijdag weer aan de bak. Union ontvangt Lierse-Kempenzonen, Moeskroen neemt het op tegen KV Kortrijk. Verlengingen zien beide coaches dan ook liever niet. . Snelle opeenvolging matchen Felice Mazzu en Jorge Simao hebben een goede reden om de krachten wat te sparen, want Union en Moeskroen moeten allebei vrijdag weer aan de bak. Union ontvangt Lierse-Kempenzonen, Moeskroen neemt het op tegen KV Kortrijk. Verlengingen zien beide coaches dan ook liever niet.

17:34 vooraf, 17 uur 34. Ook Mazzu schuift met pionnen. Felice Mazzu wil de titel in 1B niet te grabbel gooien voor het avontuur in de beker en schuift duchtig op zijn schaakbord. Topschutter Dante Vanzeir, kersverse vader Guillaume François en duizendpoot Mathias Fixelles zitten op de bank. Brighton Labeau en Deniz Undav vormen het spitsenduo. . Ook Mazzu schuift met pionnen Felice Mazzu wil de titel in 1B niet te grabbel gooien voor het avontuur in de beker en schuift duchtig op zijn schaakbord. Topschutter Dante Vanzeir, kersverse vader Guillaume François en duizendpoot Mathias Fixelles zitten op de bank. Brighton Labeau en Deniz Undav vormen het spitsenduo.

17:17 vooraf, 17 uur 17. Harbaoui start. Jorge Simao wil duidelijk enkele vaste waarden sparen voor de degradatiestrijd en gooit zijn ploeg stevig om. Nick Gillekens krijgt een kans tussen de palen. Hamdi Harbaoui mag zijn neus voor doelpunten tonen naast Badibanga. . Harbaoui start Jorge Simao wil duidelijk enkele vaste waarden sparen voor de degradatiestrijd en gooit zijn ploeg stevig om. Nick Gillekens krijgt een kans tussen de palen. Hamdi Harbaoui mag zijn neus voor doelpunten tonen naast Badibanga.

17:11 vooraf, 17 uur 11. Union klaar voor nieuwe bekerstunt. Union is stevig aan het nieuwe jaar begonnen: met 6 op 6 heeft het nu al 11 punten voorsprong in 1B. De leider kan zich nu dus ook richten op een bekeravontuur. In 2018 wipte het onder meer Anderlecht uit de beker. Als het nu Moeskroen kan uitschakelen, wacht in de volgende ronde mogelijk... Anderlecht. . Union klaar voor nieuwe bekerstunt Union is stevig aan het nieuwe jaar begonnen: met 6 op 6 heeft het nu al 11 punten voorsprong in 1B. De leider kan zich nu dus ook richten op een bekeravontuur. In 2018 wipte het onder meer Anderlecht uit de beker. Als het nu Moeskroen kan uitschakelen, wacht in de volgende ronde mogelijk... Anderlecht.

