Standard houdt Seraing onder de duim in kletsnat streekduel

Bekijk de goals uit Seraing - Standard (1-4)

Efficiënt Standard neemt afstand in eerste helft

De voorziene scheidsrechter haakte door privéredenen op het laatste moment af. Daardoor moest Luikenaar Jonathan Lardot onverwacht komen opdraven en werd de aftrap een paar minuten uitgesteld. De regen had het veld in de Stade du Pairay ondertussen herschapen tot een waar moerasveld.

In die haast apocalyptische omstandigheden kregen we vrijwel meteen een doelpunt te zien. Een vrije trap belandde via de paal voor de voeten van Bokadi, die Standard al na drie minuten op voorsprong bracht.

Seraing, dat zich voor het eerst in 25 jaar mocht opmaken voor een officiële wedstrijd tegen de grote buur uit Luik, liet de kopjes niet hangen en ging duchtig op zoek naar de gelijkmaker. Maar doelman Bodart reageerde alert op pogingen van Mikautadze en Ndiaye.

Na een halfuur kreeg de thuisploeg dan een licht toegekende strafschop. Bodart redde de poging van Mikautadze, de topschutter in 1B die zijn rentree vierde na weken van blessureleed.

Het werd nog pijnlijker voor de thuisploeg, want nauwelijks twee minuten later stond het 0-2 dankzij de meegekomen Jans. Zo werd de eerste helft vooral een lesje in efficiëntie.