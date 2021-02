Amateurclub Olympic Charleroi stunt en kegelt Zulte Waregem uit de beker

21:54 einde, 21 uur 54. Bekerstunt in Charleroi! Olympic wipt Zulte Waregem. Het zit erop! Eerste amateurploeg Olympic Charleroi kegelt Zulte Waregem uit de beker na een late treffer van Delbergue. De bezoekers hadden het veldoverwicht maar konden nooit écht een vuist maken. Een aftocht met het schaamrood op de wangen voor de ploeg van gelegenheidscoach Davy De fauw. . Bekerstunt in Charleroi! Olympic wipt Zulte Waregem Het zit erop! Eerste amateurploeg Olympic Charleroi kegelt Zulte Waregem uit de beker na een late treffer van Delbergue. De bezoekers hadden het veldoverwicht maar konden nooit écht een vuist maken. Een aftocht met het schaamrood op de wangen voor de ploeg van gelegenheidscoach Davy De fauw.

90+6' tweede helft tweede helft, minuut 96 match afgelopen

90+5' tweede helft, minuut 95. De bezoekers krijgen nog een vrije schop op een interessante plek, maar ook deze laatste kans levert niets op. Bruno trapt de bal in de muur.

90+1' tweede helft, minuut 91. Olympic heeft zijn tweede adem gevonden en strijd nu voor elke centimeter. Zulte Waregem staat op de rand van de afgrond. De extra tijd is ondertussen ingegaan.

89' tweede helft, minuut 89. Dahmane laat het liggen! Dahmane kan alleen op Bossut afstevenen en heeft de beslissing aan de voet. De ervaren rot kan een hoek uitkiezen maar trapt de bal voorlangs. Zulte Waregem bibbert en beeft, want bijna was het game over.

85' tweede helft, minuut 85.

83' tweede helft, minuut 83.

83' tweede helft, minuut 83. Olympic werpt nu alles in de strijd om de 90 minuten vol te maken. Corneillie gaat ostentatief tijdrekken bij een inworp en wordt bestraft met geel.

82' tweede helft, minuut 82. Zulte Waregem heeft nog een kleine 10 minuten om een blamage af te wenden. Olympic, dat al even door zijn beste krachten leek te zitten, kan nu de bus parkeren.

80' tweede helft, minuut 80. Olympic is één keer over de middellijn geweest in deze tweede helft - ik overdrijf niet - en het was meteen prijs. Erwin Van den Sande op Radio 1.

79' tweede helft, minuut 79. Delbergue zet Olympic heerlijk op voorsprong! Is er een bekerstunt in de maak? We leken ons stilaan al neer te leggen bij verlengingen, maar uit het niets breekt Olympic de ban. Een hoekschop van de thuisploeg wordt niet goed weggewerkt en Delbergue jast de afvallende bal heerlijk in doel. Zulte Waregem met de rug tegen de muur met nog 10 minuten op de klok.

71' tweede helft, minuut 71. Voor de verandering claimt Zulte Waregem nog eens een strafschop, na een fout op Bruno, maar ook deze derde keer geeft ref Willems geen krimp.

70' tweede helft, minuut 70. De jongens van Olympic kruipen bijna over het veld. Ze lijken er volledig door te zitten en halen het tempo uit de wedstrijd met overtredingen. Erwin Van den Sande op Radio 1.

69' tweede helft, minuut 69. Het vrank en vrije spel van de thuisploeg hebben we al eventjes niet meer gezien. Vooral fysiek lijkt Olympic het lastig te hebben. Niet ondenkbaar, aangezien de ploeg uit eerste nationale zijn eerste wedstrijd in maanden speelt.

67' tweede helft, minuut 67.

63' tweede helft, minuut 63. Eindelijk nog eens doelgevaar. Bij één van zijn eerste baltoetsen stuurt Gianni Bruno zijn spitsbroeder Colassin de diepte in. De Anderlecht-huurling kan afdrukken maar trapt voorlangs.

59' tweede helft, minuut 59. Dubbele wissel bij Zulte Waregem. Gelegenheidscoach De fauw beseft dat er iets moet gebeuren en gooit met Bruno en Seck twee sterkhouders in de strijd. Zulte Waregem heeft nog een halfuur om verlengingen af te wenden.