KV Kortrijk verslaat strijdvaardig Lommel in bekermatch zonder hoofdcoaches

Lommel voetbalt goed mee, maar werkt niet af

Zowel Lommel als Kortrijk moest het in deze cupmatch doen zonder hoofdcoach. Bij de thuisploeg moest T1 Liam Manning na een hoogrisicocontact in quarantaine en ook bij Kortrijk zat de nieuwe trainer Luka Elsner niet op de bank.

Lommel was in 2021 nog ongeslagen en begon dan ook met vertrouwen aan de partij tegen Kortrijk. Toch waren het de bezoekers die in de felle regen op voorsprong kwamen. Na een hoekschop kopte Gueye op het kwartier de 0-1 binnen.