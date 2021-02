Geen schoonheidsprijs, wel volgende ronde voor KV Mechelen in beker

Bekijk de goals uit KV Mechelen - RWDM (2-0)

KV Mechelen op voorsprong na penalty

Vorig seizoen mocht KV Mechelen niet deelnemen aan de beker als straf voor zijn aandeel in het grote voetbalschandaal. Het was dus van 1 mei 2019 geleden dat KVM van bekervoetbal had geproefd.

Het won toen de bekerfinale tegen AA Gent en bewees dat een ploeg uit 1B vaak geen hapklare brok is voor een eersteklasser. Dat ondervond het zelf tegen RWDM, dat 90 minuten lang toonde over vechtersmentaliteit en voetballende kwaliteiten te beschikken.

De thuisploeg had wel balbezit in het begin, maar versierden nauwelijks kansen. Kabore was een zeldzaam lichtpuntje bij KVM. Met zijn snelheid en fysieke kwaliteiten maakte hij het de Brusselse defensie meermaals knap lastig en niet toevallig hij versierde na 28 minuten een penalty.

Spits Druijf nam de unieke kans op de belangrijke 1-0 dankbaar aan en zette doelman Sadin op het verkeerde been. Daarna was het RWDM dat tot aan de rust de match in handen nam, maar de bezoekers vonden geen gaatje in het lage Mechelse blok.