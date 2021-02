AA Gent houdt gezondheidswandeling tegen Heur Tongeren

19:52 einde, 19 uur 52. Einde wedstrijd. AA Gent plaatst zich bijzonder vlot voor de volgende ronde in de Beker van België. In de eerste helft trapte nieuwkomer Tissoudali de Buffalo's op voorsprong en even later verdubbelde Bezoes de voorsprong. Na de rust maakten ook Samoise, Niangbo en Mbayo nog een doelpunt. . Einde wedstrijd AA Gent plaatst zich bijzonder vlot voor de volgende ronde in de Beker van België. In de eerste helft trapte nieuwkomer Tissoudali de Buffalo's op voorsprong en even later verdubbelde Bezoes de voorsprong. Na de rust maakten ook Samoise, Niangbo en Mbayo nog een doelpunt.

90+2' tweede helft tweede helft, minuut 92 match afgelopen

90+2' tweede helft, minuut 92. Het is Mbayo zelf die achter de bal gaat staan en er 5-0 van maakt. Een stevige overwinning voor AA Gent.

90' tweede helft, minuut 90. Strafschop Gent. Mbayo gaat over het been van Quintens en de bal gaat op de stip. Volgen er nog forfaitcijfers?

89' tweede helft, minuut 89. Geenen en Dauwe mogen van coach Byloos nog wat minuten maken in de Ghelamco Arena.

85' tweede helft, minuut 85. Na de 4-0 slagen de bezoekers er niet meer in om de rug te rechten. De wedstrijd kabbelt naar het einde. AA Gent gaat al zeker een ronde verder in de beker.

78' tweede helft, minuut 78. Niangbo met nummer vier. Heur-Tongeren zit net wat beter in de wedstrijd, maar aan de overkant is het opnieuw prijs. Niangbo komt alleen voor doel en zorgt voor het vierde Gentse doelpunt van de avond.

70' tweede helft, minuut 70. Heur-Tongeren op zoek naar de eerredder. Na een hoekschop staat Geurts helemaal alleen, maar de bal gaat niet voorbij Roef. Pech voor de bezoekers die nu toch wat beter in de wedstrijd zitten.

66' tweede helft, minuut 66. Nog eens een kansje voor AA Gent. Bezoes krijgt voldoende tijd en ruimte en besluit om nog eens uit te halen. De Oekraïener mikt in het zijnet.

64' tweede helft, minuut 64. Vanhaezebrouck ziet dat het goed is en gunt Hanche-Olsen en Dorsch wat rust. Nurio en George komen hen aflossen.

58' tweede helft, minuut 58. Zowaar een uitstekende kans voor de bezoekers! Otero Perez legt aan en ziet zijn schot net voorlangs vliegen. Prima poging.

57' tweede helft, minuut 57. Samoise klaart de klus. AA Gent heeft zijn schaapjes nu echt wel op het droge. Niangbo brengt de bal voor doel en de getalenteerde Samoise laat de die kans niet onbenut: 3-0.

53' tweede helft, minuut 53. AA Gent gaat door op hetzelfde elan als in de eerste helft. Mohammadi legt goed terug op Bezoes die uitpakt met een fraaie volley, maar Vandecaetsbeek staat opnieuw paraat.

47' tweede helft, minuut 47. Geen Tissoudali meer, de scorende debutant is in de kleedkamers gebleven voor Mbayo. Bij de bezoekers komt Hideg in de plaats van Kana Tesse.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:02 rust, 19 uur 02. Start tweede helft. De tweede helft is op gang getrapt. Kunnen de bezoekers voor nog wat spanning zorgen of is AA Gent op weg naar een eenvoudige overwinning.

18:47 rust, 18 uur 47. Rust. AA Gent heeft alles onder controle tegen Heur-Tongeren. Debutant Tissoudali maakte er na een half uurtje voetballen 1-0 en even later verdubbelde Bezoes de voorsprong. De thuisploeg kreeg nog wel wat kansjes, maar zag ook aanvaller Depoitre geblesseerd uitvallen. Heur-Tongeren kon nog geen enkele keer voor het doel van Roef opduiken.