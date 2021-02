Anderlecht troeft probleemloos FC Luik af en krijgt nu derby tegen Union

Bekijk de goals uit FC Luik - Anderlecht (0-2)

Anderlecht vergeet de score uit te diepen

Anderlecht kreeg nadien voldoende kansen om nog 2 of 3 keer te scoren, maar dat lukte niet. 0-1 was de verdiende, maar krappe voorsprong bij de rust.

Op het halfuur werd Anderlecht dan toch beloond voor zijn inzet, al mocht het Luik daar wel voor bedanken. Mukairu kon optimaal profiteren van een fout in de verdediging. In de verste hoek legde de Nigeriaan op het halfuur de 0-1 binnen.

Amateurclub FC Luik had al sinds oktober geen officiële wedstrijd meer gespeeld, maar hield in het eerste halfuur toch goed stand tegen Anderlecht. Het had zelfs kunnen scoren via Lallemand, maar die kon zijn trap niet kadreren.

Ashimeru debuteert in stijl voor paars-wit

De score uitdiepen was de opdracht voor paars-wit na de pauze, maar dat

liet FC Luik niet zomaar gebeuren. Lallemand liet een uitstekende kans op de gelijkmaker liggen. Het scheelde slechts centimeters.

Anderlecht was dus meteen gewaarschuwd en dat had het begrepen. Maar

pogingen van Murillo en Nmecha werden ofwel slecht afgewerkt ofwel gered door Debaty.

Een halfuur voor tijd greep Kompany in en bracht hij vers bloed. Ashimeru mocht zijn debuut maken voor paars-wit en de huurling van RB Salzburg deed dat in stijl. Hij stond amper een paar minuten op het veld en nam alle twijfels weg voor Anderlecht met de 0-2.

Paars-wit moest in de slotfase nog even opletten voor de aansluitingstreffer, maar Delcroix keerde het schot van Martin-Suarez voor de lijn. Anderlecht won zo met 0-2 en en treft Union in de 1/8e finales. Daar heeft het nog iets tegen recht te zetten, want in 2018 schakelde Union paars-wit nog uit in de beker.