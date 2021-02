Bekerhouder Antwerp schudt La Louvière met veel moeite van zich af

Fase per fase

Fase per fase

90+2' tweede helft, minuut 92. Einde: 2-1. Antwerp plaatst zich voor de volgende ronde in de beker na een bleke prestatie. De Laet tekende voor de winning goal.

90+1' tweede helft tweede helft, minuut 91 match afgelopen

90' tweede helft, minuut 90. Lamkel Zé wordt heel makkelijk van de bal gezet. We zullen geen fratsen van hem te zien krijgen vandaag.

89' tweede helft, minuut 89. Het blijft warm voor de kooi van de nieuwe Antwerpse doelman. De Wolf rekt nu zelfs tijd. Het is echt geen glansprestatie van de thuisploeg.

87' tweede helft, minuut 87. Geloof het of niet, het is bibberen en beven voor Antwerp. Wallaert haalt uit. Zijn schot raakt niet door het bos van benen.

85' tweede helft, minuut 85. Wallaert niet. Nog een kans voor de bezoekers. Een goeie diepe bal richting Wallaert. Hij kan ook koppen, maar De Wolf laat zich niet verrassen.

84' tweede helft, minuut 84. La Louvière verovert een bal en hoopt echt nog op de gelijkmaker. De bezoekers stormen meteen naar voor, maar Antwerp kraakt niet.

82' tweede helft, minuut 82. Kans voor RAAL. Bijna een identieke fase als daarnet. Een vrije trap van de bezoekers wordt weggewerkt, maar er volgt nog een schot. Dat botst op een medespeler en uiteindelijk dwarrelt de bal in het zijnet.

81' tweede helft, minuut 81. Er wordt veel gewisseld, ook bij de bezoekers. Zo is het tempo even uit de partij. Krijgen we toch nog een spannend slot?

76' tweede helft, minuut 76. Zé doet mee. Wie was er op aan het wachten? De invalbeurt van Lamkel Zé is een feit. Laat hij nog iets zien?

75' tweede helft, minuut 75.

72' tweede helft, minuut 72. De Laet met de kopbal! Antwerp haalt opgelucht adem. Het staat weer op voorsprong. Avenatti tikt een vrijschop van Verstraete voor de neus van De Laet en die kopt raak.

70' tweede helft, minuut 70. De minuten tikken weg en de druk van Antwerp neemt wel toe. Een corner van Refaelov belandt op het hoofd van Avenatti, maar die knikt over.

64' tweede helft, minuut 64. Het eerste balcontact van Refaelov is meteen gevaarlijk. Hij zet de bal strak voor richting Avenatti, maar RAAL is bij de pinken.

62' tweede helft, minuut 62. Refaelov heeft werk. Drie wissels bij Antwerp: Refaelov, Lukaku en Batubinsika moeten het vuile werk nu opknappen.

61' tweede helft, minuut 61.

61' tweede helft, minuut 61. Het doelpunt heeft de bezoekers vleugels gegeven. Ze blijven aandringen. Vercauteren maakt zijn invallers klaar.

54' tweede helft, minuut 54. De gelijkmaker! En daar is de verdiende gelijkmaker voor de bezoekers! Antwerp kegelt de vrije trap weg, maar de bal rolt in de voeten van Lazitch. Hij haalt de trekker over met een ongelooflijke knal. Wat een vreugde. Een stunt in de maak?

53' De Wolf rept zich! Ortwin De Wolf krijgt wel de kans om zich hier te bewijzen. Francotte kan zich doorzetten op de rechterflank. Hij ziet niet meteen ploegmaats in de zestien en schiet zelf. De Wolf moet een redding uit zijn mouw schudden. tweede helft, minuut 53.

52' tweede helft, minuut 52. Het zijn geen gigantische kansen, maar er komt toch druk van RAAL La Louvière. Een gelijkmaker zou voor spektakel zorgen!

51' tweede helft, minuut 51. Vercauteren ziet ook dat het niet vlot loopt. We zien aan de zijlijn de Gouden Schoen opwarmen.

48' Weer geen 2-0. Miyoshi weet dat zijn ploeg iets nodig heeft en lanceert Mbenza nog eens. De spits maakt echt geen goede beurt. Zijn schot spat uiteen op de paal. tweede helft, minuut 48.

46' tweede helft, minuut 46. Geen omhaal. Een vloeiende aanval van de bezoekers. De voorzet komt van de voet van Francotte en in de rechthoek heeft Franco iets heel moois in gedachten. Maar zijn omhaal lukt net niet.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45' tweede helft, minuut 45. Ortwin De Wolf komt heel ver uit zijn doel. Te ver misschien. Hij krijgt de bal niet tot bij De Leat, maar La Louvière vergeet te profiteren.

42' tweede helft, minuut 42. 2e HELFT. Scheidsrechter Debeuckelaere fluit de tweede periode op gang. Brengt Antwerp zichzelf hier nog in de problemen?

45+1' eerste helft, minuut 46. RUST. We rusten bij een krappe voorsprong voor Antwerp. De bezoekende wolven hebben zich zeker niet ingegraven en zorgden voor een aangename eerste helft. Grote kansen waren er nog niet voor de bezoekers. Die waren er wel al voor de titelverdediger. Mbenza en Avenatti hun kanon staat nog niet op scherp, maar 1 bal ging er toch al tegen de touwen.

45' eerste helft eerste helft, minuut 45 match afgelopen

44' Wat een save. Libertiaux onderscheidt zich nog eens vlak voor de rust. Hij houdt de 2-0 uit zijn doel met een uitstekende reflex op een poging van Ritchie De Laet. eerste helft, minuut 44.

41' eerste helft, minuut 41. Ook Avenatti krijgt de 2-0 er voorlopig niet in. Zijn knal wijkt nog af op een vijandige rug.

38' eerste helft, minuut 38. Ondanks het overwicht heeft Antwerp zijn schaapjes nog niet op het droge. Louage neemt De Wolf nog eens onder vuur. De doelman wankelt nog niet.

36' eerste helft, minuut 36. Misser van Mbenza. Mbenza krijgt niet al te veel speeltijd en het is misschien duidelijk waarom. De spits is snel en krijgt daardoor al zijn 4e grote kans van de partij. Hij staat opnieuw zo goed als alleen voor doel en duwt de bal in het zijnet. La Louvière haalt opgelucht adem.

33' eerste helft, minuut 33. Een corner voor de thuisploeg. Verstraete draait de bal naar de eerste paal. De Sart kopt, maar krijgt het leer niet binnen het kader.

29' eerste helft, minuut 29. Franco lokt twee keer op een rij een foutje uit. Na de vrije trap zet Azevedo zich door tot aan de achterlijn. Zijn voorzet is niet goed.

26' Save De Wolf. De bezoekers uit La Louvière laten het kopje niet hangen. We vervelen ons geen minuut. Lufira probeert eens voor gevaar te zorgen. En jawel, De Wolf moet alert zijn. eerste helft, minuut 26.

25' eerste helft, minuut 25. Geen penalty. Mbenza lijkt weer vertrokken richting goal, maar hij wordt in de rechthoek nog net op tijd afgestopt door Lazitch. Geen fout.

19' eerste helft, minuut 19. Mbenza scoort! Na 20 minuten is de logische goal er voor Antwerp! Mbenza kan helemaal alleen op de keeper af na een goeie diepe pass van Verstraete. De doelman laat zich ringeloren en de spits loopt de bal in doel: 1-0.

18' eerste helft, minuut 18. De bezoekers zijn duidelijk dolblij om nog eens tussen de witte lijnen te staan. Ze houden het tempo wel in deze wedstrijd.

13' eerste helft, minuut 13. Redding Libertiaux! Avenatti wil zich laten zien. Hij maakt zich breed in de zestien, draait en trapt. De bezoekende doelman redt. De herneming is voor Miyoshi, maar ook die gaat er niet in.

11' eerste helft, minuut 11. Ortwin De Wolf pakt zijn eerste bal. Hij klemt het afstandsschot van kapitein Louage.

9' eerste helft, minuut 9. De druk komt duidelijk van de thuisploeg. Maar hier haalt Antwerp even opgelucht adem. Een mooie pass door de verdediging, maar Azevedo gelooft er niet helemaal in en zo wordt het geen doelkans.

6' eerste helft, minuut 6. La Louvière schiet zichzelf ei zo na in de voet. Mbenza kan na slordig verdedigen met de bal aan de haal. Hij kan val heel dichtbij trappen, maar stuurt de bal nipt voorlangs de kooi.

3' eerste helft, minuut 3. We zeggen het regelmatig, maar nu krijgen we echt een studieronde. De bezoekers hebben al enkele maanden geen matchen meer gespeeld.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Antwerp, zonder een heel deel sterkhouders, is aan het bekerduel tegen RAAL La Louvière begonnen. Krijgen we bekermagie? Of wordt het een logische zege?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:55 vooraf, 17 uur 55. De spelers stappen het terrein op op de tonen van Eye of the Tiger. We zijn er bijna klaar voor.

17:49 De bezoekende wolven hebben er zin in, ook al regent het een beetje in Antwerpen. vooraf, 17 uur 49.

17:48 vooraf, 17 uur 48. De doelman van La Louvière is overigens een goede vriend van Jean Butez, de doelman van Antwerp. Hij had gehoopt op een rechtstreeks duel tussen de palen, maar dat lukt uiteraard niet. Butez staat nog altijd geblesseerd langs de kant.

17:36 Hier draait het allemaal om. De beker staat nu nog netjes in de prijzenkast van Antwerp. vooraf, 17 uur 36.

17:29 vooraf, 17 uur 29. De opstelling van RAAL La Louvière. De tegenstander heeft ook een doelman genaamd Dewolf, maar hij zit op de bank. Het is Libertiaux die zal proberen om zijn netten zo lang mogelijk schoon te houden. We moeten eerlijk toegeven dat we de kern van coach Frédéric Taquin niet zo goed kennen. Voor goals rekent hij op Henri (die naam belooft veel goeds) en Azevedo-Janelas.

We moeten eerlijk toegeven dat we de kern van coach Frédéric Taquin niet zo goed kennen. Voor goals rekent hij op Henri (die naam belooft veel goeds) en Azevedo-Janelas.

17:10 vooraf, 17 uur 10. De Wolf en Avenatti spelen. Ortwin De Wolf maakte pas gisteren de overstap van Eupen naar Antwerp, maar de doelman mag zich meteen bewijzen tegen La Louvière. Beiranvand zit op de bank. Hij zit daar naast onder anderen Lamkel Zé. Het enfant terrible staat niet in de basis. De plaatsjes in de spits zijn voor Felipe Avenatti, overgekomen van Standard, en voor Guy Mbenza.

De plaatsjes in de spits zijn voor Felipe Avenatti, overgekomen van Standard, en voor Guy Mbenza.

