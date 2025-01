Bijna 2 maanden ongeslagen: Marsoni Sambu houdt RWDM in titelstrijd met sologoal tegen rode lantaarn Jong Genk

RWDM heeft voor de derde speeldag op rij gewonnen in de Challenger Pro League. Het had genoeg aan een vroege goal van Marsoni Sambu. De flankspeler profiteerde van de ruimte die hij kreeg van Jong Genk. Dankzij de ongeslagen reeks springt RWDM voorlopig naar plek 2, op vier punten van leider Zulte Waregem.

De grootste club uit Molenbeek is aan het recht krabbelen in de Challenger Pro League. Deze keer legde het rode lantaarn Jong Genk met wat moeite over de knie.

In de 14e minuut maakte Marsoni Sambu de enige goal. Tijdens zijn sprint naar doel ving geen enkele verdediger hem op. Hij maakte het zelf op met een schot uit een vervelende hoek.

De 16-jarige doelman Lucca Brughmans voorkwam erger voor Jong Genk. Het bleef 1-0 in Brussel, maar dat volstond voor het team van Yannick Ferrera.

RWDM is nu al 7 competitiematchen op rij ongeslagen. Het springt (even) over La Louvière en is nu de eerste achtervolger van Zulte Waregem op 4 punten van de leider.