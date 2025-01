Nieuwkomer Soufiane Benjdida schenkt RWDM bij debuut meteen zege in Eupen en (voorlopige) tweede plaats

Amper 6 minuten had Soufiane Benjdida nodig om zijn stempel te drukken bij RWDM. De Marokkaanse spits was bij zijn eerste invalbeurt sinds zijn overstap van Standard meteen goed voor een knap doelpunt. Die ene goal bleek ook voldoende voor de Brusselaars, die naar de tweede plek schuiven.

Bij RWDM zullen ze zich nu al gelukkig prijzen dat ze Soufiane Benjdida op huurbasis naar Brussel hebben gelokt.

De spits - eigendom van Standard - mocht na 57 minuten zijn debuut maken voor de promotiekandidaat en liet zich meteen stevig gelden. Hij pikte een afvallende bal op en viseerde daarna de verste hoek.

Eupen-doelman Renner stond aan de grond genageld, de uithaal verdween in het zijnet. RWDM had zo zijn schaapjes op het droge in de Oostkantons, de goal van Benjdida was de enige van de wedstrijd.

RWDM is het nieuwe jaar begonnen met 2 zeges op rij en doet zo nog steeds helemaal mee om promotie - en zelfs om de titel. Het nadert tot op 6 punten van leider Zulte Waregem (dat morgen nog speelt) en springt over La Louvière naar plek 2.

La Louvière kan later vanavond wel opnieuw de rollen omdraaien. De promovendus ontvangt de RSCA Futures.