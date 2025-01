Tweelingbroertjes stelen de show bij Club NXT: Lenn De Smet goed voor 2 goals, broer Liam voor 2 assists

Een gloriedag voor familie De Smet. Tweelingbroers Lenn en Liam eisten vanmiddag alle schijnwerpers op in de 1-3-zege van Club NXT tegen Lierse. Lenn prikte de twee eerste Brugse goals, Liam strooide met assists bij de 0-2 en de 1-3. De Brugse beloften nestelen zich op die manier weer op plek 5 in de Challenger Pro League.

Bij Club NXT hadden ze vandaag een makkelijke manier om tweelingbroers Lenn en Liam De Smet uit elkaar te houden.

Terwijl de ene broer tot twee keer toe aan het kanon stond, ontpopte de andere zich tot man van de assists.

Bij de 0-2 flikten de twee jonkies het zelfs samen: Liam bediende Lenn, die laatste draaide, kapte en wipte het leer over de doelman. Ongetwijfeld een heerlijk moment ten huize De Smet.

Eerder had Lenn ook al de score geopend op het Lisp. Zo stond het bij de rust 0-2. Beide teams begonnen de partij nochtans met een gelijk puntenaantal, maar halfweg leek de spanning al verdwenen.

Dat was wel buiten Mpanzu gerekend. Hij knokte Lierse na een uur voetballen opnieuw in de wedstrijd. Even later was er ook een uitstekende reflex nodig van de Brugse doelman om de 2-2 te vermijden.

Maar Lierse vond geen gaatje meer en diep in de extra tijd moest het laatste gloriemoment voor de broers De Smet nog komen. Liam deelde een assist uit voor De Roeve.

1-3 en klus geklaard. Club NXT staat weer comfortabel in de top 6, Lierse SK valt met 22 punten voorlopig net uit de boot.