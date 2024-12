Zure nederlaag voor Patro Eisden en Stijn Stijnen: laagvlieger Seraing gaat met 3 punten aan de haal

De namiddag kon moeilijk beter beginnen voor de troepen van Stijn Stijnen. Na iets meer dan 5 minuten had Patro Eisden Maasmechelen al de moeilijkste klus geklaard: de muur van FC Seraing slopen.



Kjetil Borry was de enige die bij de pinken was op een ingestudeerde vrije trap. De verdediger glipte door de buitenspelval en kreeg zeeën van tijd om de 1-0 binnen te schuiven.



Maar Seraing wil graag weg onderin en ging (vooral via de lange Fall) op zoek naar de gelijkmaker. Op slag van rust kwam die er ook. Een pareltje was de deviatie van Tshibuabua op een gekraakt schot niet, maar de 1-1 aan de rust was wel een feit.



En zo goed de eerste helft begon voor Patro, zo slecht startte de tweede. Al voor de derde keer was een stilstaande fase doorslaggevend. De bal werd opnieuw in de Patro-box gekopt na een lange vrije trap, Faye gleed binnen.



Werk aan de winkel voor de ploeg van Stijnen. Kiki nam het heft in eigen handen, zijn schuiver rolde door de modder tergend traag tegen de modder. Aan de overkant ging het vlotter na ongelukkig hands van Renson: vanaf de stip poeierde Fall de 1-3 op het bord.



Dansoko kon nog milderen, maar Mbaye Leye haalde het uiteindelijk wel van Stijn Stijnen. Patro (4e) blijft zo op 10 punten hangen van leider Zulte Waregem, dat na de draw tussen La Louvière (2e) en RWDM (3e) de winnaar van het weekend werd. Seraing springt weg van de laatste plek (Deinze niet meegerekend).